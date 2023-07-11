عربي
الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلف
https://sputnikarabic.ae/20230711/رئيس-الوزراء-المصري-يؤكد-أن-برنامج-بيع-الطروحات-الحكومية-غير-مرتبط-بأزمة-1078966345.html
رئيس الوزراء المصري يؤكد أن برنامج بيع الطروحات الحكومية "غير مرتبط بأزمة"
رئيس الوزراء المصري يؤكد أن برنامج بيع الطروحات الحكومية "غير مرتبط بأزمة"
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن برنامج الطروحات الحكومية المتعلق ببيع أصول مملوكة للدولة إلى قطاعات خاصة غير مرتبط بأزمة، لافتا إلى أن مصر أبرمت... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T18:56+0000
2023-07-11T18:56+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg
وقال مدبولي خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المصري، بمقر العاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة لا تنفذ برنامج الطروحات بسبب وجود أزمة".وأضاف أن "البرنامج يُنفذ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو مرتبط بها، وتم الإعلان عن القطاعات التي ستتخارج منها، وسيكون هذا المبدأ والسياسة المتبعة للدولة المصرية فيما بعد".وأعلن مدبولي عن إبرام عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي.وأوضح أن "الدولة تتخارج من شركات تمتلكها، وحصلت منها على مليار و650 مليون دولار أمريكي، والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري".وفي هذا الإطار، نوه رئيس الحكومة المصرية، إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي إلى 11.4 مليار دولار في العام الماضي 2022، فيما زادت الصادرات بمتوسط 16% سنويا على مدى 5 سنوات، وفق قوله.وعن خطة الدولة، أوضح مدبولي "نستهدف زيادة نسبة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة بنسبة 20%، وتحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10%، وذلك خلال الـ 3 سنوات القادمة".ولفت إلى أن ذلك يمكن من زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار سنويًا، لتصل الحصيلة في عام 2026 إلى نحو 191 مليار دولار.وتسعى الحكومة المصرية لتبني رؤية خاصة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتبحث إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/مصر-وزيرة-التخطيط-تكشف-موعد-الانفراجة-الاقتصادية-1078471397.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050042892_23:0:1458:1076_1920x0_80_0_0_6f9c4a81579413c9471abb8c3e743a94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء المصري يؤكد أن برنامج بيع الطروحات الحكومية "غير مرتبط بأزمة"

18:56 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن برنامج الطروحات الحكومية المتعلق ببيع أصول مملوكة للدولة إلى قطاعات خاصة غير مرتبط بأزمة، لافتا إلى أن مصر أبرمت عقودا للبيع قيمتها 1.9 مليار دولار أمريكي.
وقال مدبولي خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المصري، بمقر العاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة لا تنفذ برنامج الطروحات بسبب وجود أزمة".
وأضاف أن "البرنامج يُنفذ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو مرتبط بها، وتم الإعلان عن القطاعات التي ستتخارج منها، وسيكون هذا المبدأ والسياسة المتبعة للدولة المصرية فيما بعد".
وأعلن مدبولي عن إبرام عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأوضح أن "الدولة تتخارج من شركات تمتلكها، وحصلت منها على مليار و650 مليون دولار أمريكي، والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري".
وفي هذا الإطار، نوه رئيس الحكومة المصرية، إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي إلى 11.4 مليار دولار في العام الماضي 2022، فيما زادت الصادرات بمتوسط 16% سنويا على مدى 5 سنوات، وفق قوله.
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
مصر... وزيرة التخطيط تكشف موعد "الانفراجة الاقتصادية"
25 يونيو, 10:49 GMT
وعن خطة الدولة، أوضح مدبولي "نستهدف زيادة نسبة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة بنسبة 20%، وتحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10%، وذلك خلال الـ 3 سنوات القادمة".
ولفت إلى أن ذلك يمكن من زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار سنويًا، لتصل الحصيلة في عام 2026 إلى نحو 191 مليار دولار.
وتسعى الحكومة المصرية لتبني رؤية خاصة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتبحث إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала