https://sputnikarabic.ae/20230711/رئيس-الوزراء-المصري-يؤكد-أن-برنامج-بيع-الطروحات-الحكومية-غير-مرتبط-بأزمة-1078966345.html

رئيس الوزراء المصري يؤكد أن برنامج بيع الطروحات الحكومية "غير مرتبط بأزمة"

رئيس الوزراء المصري يؤكد أن برنامج بيع الطروحات الحكومية "غير مرتبط بأزمة"

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن برنامج الطروحات الحكومية المتعلق ببيع أصول مملوكة للدولة إلى قطاعات خاصة غير مرتبط بأزمة، لافتا إلى أن مصر أبرمت... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T18:56+0000

2023-07-11T18:56+0000

2023-07-11T18:56+0000

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وقال مدبولي خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المصري، بمقر العاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة لا تنفذ برنامج الطروحات بسبب وجود أزمة".وأضاف أن "البرنامج يُنفذ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو مرتبط بها، وتم الإعلان عن القطاعات التي ستتخارج منها، وسيكون هذا المبدأ والسياسة المتبعة للدولة المصرية فيما بعد".وأعلن مدبولي عن إبرام عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي.وأوضح أن "الدولة تتخارج من شركات تمتلكها، وحصلت منها على مليار و650 مليون دولار أمريكي، والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري".وفي هذا الإطار، نوه رئيس الحكومة المصرية، إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي إلى 11.4 مليار دولار في العام الماضي 2022، فيما زادت الصادرات بمتوسط 16% سنويا على مدى 5 سنوات، وفق قوله.وعن خطة الدولة، أوضح مدبولي "نستهدف زيادة نسبة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة بنسبة 20%، وتحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10%، وذلك خلال الـ 3 سنوات القادمة".ولفت إلى أن ذلك يمكن من زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار سنويًا، لتصل الحصيلة في عام 2026 إلى نحو 191 مليار دولار.وتسعى الحكومة المصرية لتبني رؤية خاصة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتبحث إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

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