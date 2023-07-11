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https://sputnikarabic.ae/20230711/روسيا-تستخدم-الفيتو-بمجلس-الأمن-ضد-تمديد-إيصال-المساعدات-إلى-سوريا-عبر-تركيا-لمدة-9-أشهر-1078956688.html
روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر
روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر
استخدمت روسيا، اليوم الثلاثاء، حق النقض" الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار قدمته سويسرا والبرازيل، يقترح تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T14:58+0000
2023-07-11T15:07+0000
العالم العربي
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "روسيا استخدمت "النقض الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته سويسرا والبرازيل في مجلس الأمن الدولي لتمديد عمل معبر "باب الهوى" من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية السورية إلى سوريا، بينما امتنعت الصين عن التصويت".
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر

14:58 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 15:07 GMT 11.07.2023)
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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يتبع
استخدمت روسيا، اليوم الثلاثاء، حق النقض" الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار قدمته سويسرا والبرازيل، يقترح تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "روسيا استخدمت "النقض الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته سويسرا والبرازيل في مجلس الأمن الدولي لتمديد عمل معبر "باب الهوى" من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية السورية إلى سوريا، بينما امتنعت الصين عن التصويت".
وقدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اقترحت فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.
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