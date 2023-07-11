https://sputnikarabic.ae/20230711/سعودي-يسقط-هاتفه-من-ارتفاع-شاهق-فيديو--1078941656.html
سعودي يسقط هاتفه من ارتفاع شاهق... فيديو
سعودي يسقط هاتفه من ارتفاع شاهق... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، فيديو يوثق لحظة سقوط هاتف جوال لشاب سعودي، خلال عبوره من أعلى جسر معلق. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T09:57+0000
2023-07-11T09:57+0000
2023-07-11T09:57+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر المشاهد قيام الشاب بإخراج هاتفه بهدف التقاط الصور، لكنه لم يمسك به بإحكام، الأمر الذي أدى إلى سقوط الجوال من أعلى الجسر المعلق باتجاه الأسفل.وصورت المشاهد خلال عبور مجموعة شبان جسرا معلقا في الباحة جنوبي السعودية.
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101598/83/1015988310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cd82735fb62734fb49996d3a73104fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سعودي يسقط هاتفه من ارتفاع شاهق... فيديو
تابعنا عبر
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، فيديو يوثق لحظة سقوط هاتف جوال لشاب سعودي، خلال عبوره من أعلى جسر معلق.
وتظهر المشاهد قيام الشاب بإخراج هاتفه بهدف التقاط الصور، لكنه لم يمسك به بإحكام، الأمر الذي أدى إلى سقوط الجوال من أعلى الجسر المعلق باتجاه الأسفل.
وصورت المشاهد خلال عبور مجموعة شبان جسرا معلقا في الباحة جنوبي السعودية.