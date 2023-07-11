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سوريا: تزويد واشنطن كييف بذخائر عنقودية يكشف سياسة النفاق الأمريكية

سوريا: تزويد واشنطن كييف بذخائر عنقودية يكشف سياسة النفاق الأمريكية

دانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، مواصلة واشنطن وبعض حلفائها الغربيون تزويد نظام كييف بأسلحة هدفها زيادة القتل والدمار، محذرة من أن الخطط الأمريكية... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T14:46+0000

2023-07-11T14:46+0000

2023-07-11T14:46+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "الخطط الأمريكية بتزويد نظام كييف بقنابل عنقودية خلافًا للاتفاقيات الدولية وتحذيرات الأمم المتحدة، تطيل أمد الحرب العدوانية التي يشنها التحالف الغربي ضد روسيا الاتحادية، وتهدد بتصعيد كارثي يطال مستقبل البشرية".وأكد أن سوريا "تدين بشدة هذا التصعيد الأمريكي الخطير، وتطالب كل دول العالم بلجم سياسات الإدارة الأمريكية المتهورة، والتي تشكل خطرا مصيريا على الأمن والسلم في كل أنحاء العالم".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، تهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، إذ تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

https://sputnikarabic.ae/20230708/الخارجية-الروسية-تزويد-أمريكا-لكييف-بالذخائر-العنقودية-يهدف-لإطالة-الصراع-حتى-آخر-أوكراني-1078861206.html

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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي, الأخبار