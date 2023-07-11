https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-عن-طفرة-في-الصناعات-الدفاعية-الروسية-1078962242.html

شويغو يعلن عن "طفرة" في الصناعات الدفاعية الروسية

شويغو يعلن عن "طفرة" في الصناعات الدفاعية الروسية

تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، عن زيادة ضخمة في الإنتاج الحربي الروسي في الآونة الأخيرة من أجل زيادة الكفاءة الحربية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T16:34+0000

2023-07-11T16:34+0000

2023-07-11T17:19+0000

روسيا

سلاح روسيا

رصد عسكري

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وزاد عدد الأسلحة والمعدات المشتراة بـ1.8 مرة منذ آذار/ مارس 2022، وبأكثر من 5 مرات في عام 2023، كما زادت عمليات تسليم الطائرات دون طيار من نوع "أورلان" بمقدار 53 مرة.وأعلن شويغو أن "معمل "أورال زافود فاغون" للصناعات الدفاعية زاد من وتيرة الإمداد والإصلاح لدبابات "تي- 72" و"تي- 90" بمقدار 3.6 مرة، وشاحنات المركبات "كاماز" بنسبة 17.6 مرة".كما أعلن شويغو: "زاد إنتاج الذخيرة في عام 2022 مرتين، في عام 2023 أكثر من 10 مرات".وبين شويغو أنه "في حال تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية ستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية كرد فعل".وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في معمل قازان لصناعات الطيران "غوربونوف"، المنتج لقاذفات "تو- 160" الاستراتيجية.كما توكل مهام تحديث قاذفات "تو-22 إم 3" بعيدة المدى، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية إلى هذا المصنع.

https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html

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