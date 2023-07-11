https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-عن-طفرة-في-الصناعات-الدفاعية-الروسية-1078962242.html
شويغو يعلن عن "طفرة" في الصناعات الدفاعية الروسية
شويغو يعلن عن "طفرة" في الصناعات الدفاعية الروسية
تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، عن زيادة ضخمة في الإنتاج الحربي الروسي في الآونة الأخيرة من أجل زيادة الكفاءة الحربية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T16:34+0000
2023-07-11T16:34+0000
2023-07-11T17:19+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062085423_0:255:3138:2020_1920x0_80_0_0_642c080785beef12f84b05864a14fe92.jpg
وزاد عدد الأسلحة والمعدات المشتراة بـ1.8 مرة منذ آذار/ مارس 2022، وبأكثر من 5 مرات في عام 2023، كما زادت عمليات تسليم الطائرات دون طيار من نوع "أورلان" بمقدار 53 مرة.وأعلن شويغو أن "معمل "أورال زافود فاغون" للصناعات الدفاعية زاد من وتيرة الإمداد والإصلاح لدبابات "تي- 72" و"تي- 90" بمقدار 3.6 مرة، وشاحنات المركبات "كاماز" بنسبة 17.6 مرة".كما أعلن شويغو: "زاد إنتاج الذخيرة في عام 2022 مرتين، في عام 2023 أكثر من 10 مرات".وبين شويغو أنه "في حال تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية ستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية كرد فعل".وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في معمل قازان لصناعات الطيران "غوربونوف"، المنتج لقاذفات "تو- 160" الاستراتيجية.كما توكل مهام تحديث قاذفات "تو-22 إم 3" بعيدة المدى، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية إلى هذا المصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062085423_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_f8d969d19f44329887855662a16d7a4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
شويغو يعلن عن "طفرة" في الصناعات الدفاعية الروسية
16:34 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 17:19 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، عن زيادة ضخمة في الإنتاج الحربي الروسي في الآونة الأخيرة من أجل زيادة الكفاءة الحربية.
وزاد عدد الأسلحة والمعدات المشتراة بـ1.8 مرة منذ آذار/ مارس 2022، وبأكثر من 5 مرات في عام 2023، كما زادت عمليات تسليم الطائرات دون طيار من نوع "أورلان" بمقدار 53 مرة.
وأعلن شويغو أن "معمل "أورال زافود فاغون" للصناعات الدفاعية زاد من وتيرة الإمداد والإصلاح لدبابات "تي- 72" و"تي- 90" بمقدار 3.6 مرة، وشاحنات المركبات "كاماز" بنسبة 17.6 مرة".
زادت عمليات تسليم "بي إم بي 3" بمقدار 2.1 مرة، و"بي تي أر 82 أيه" بمقدار 4 مرات، و"تيغر إم" بمرتين.
ارتفعت عمليات تسليم طائرات الهليكوبتر من طراز "كا- 52" (التمساح) بمقدار مرتين، ومن طراز "مي- 28" بمقدار 3 مرات.
كما أعلن شويغو: "زاد إنتاج الذخيرة في عام 2022 مرتين، في عام 2023 أكثر من 10 مرات".
وبين شويغو أنه "في حال تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية ستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية كرد فعل".
الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الذخائر الأميركية ومداها أوسع وأكثر تنوعاً.
وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في معمل قازان لصناعات الطيران "غوربونوف"، المنتج لقاذفات "تو- 160" الاستراتيجية.
كما توكل مهام
تحديث قاذفات "تو-22 إم 3" بعيدة المدى، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية إلى هذا المصنع.