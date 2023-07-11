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طائرة "يوم القيامة" تصل إلى ليتوانيا صباح قمة الناتو
طائرة "يوم القيامة" تصل إلى ليتوانيا صباح قمة الناتو
هبطت طائرة "يوم القيامة" الأمريكية من طراز "بوينغ 747- إي4 بي" في فيلنيوس قبل بدء قمة الناتو التي ستعقد، يومي 11 و 12 يوليو/ تموز الجاري. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T08:30+0000
2023-07-11T08:30+0000
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بحسب بيانات خدمة "فلايت رادار24"، فقد "أقلعت الطائرة من مدينة كامب سبرينغز في ولاية ماريلاند، في اليوم السابق، حيث توجد قاعدة أندروز العسكرية".وأكدت البيانت أن الطائرة هبطت في فيلنيوس، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء".تعتبر طائرة "بوينغ إي-4 بي" التابعة للبحرية الأمريكية نسخة معدلة من طائرة "بوينغ 747" الطويلة المدى، ويتم استخدام "دوومس داي" (يوم القيامة) كمقر قيادة احتياطي متنقل للبنتاغون في حالة نشوب حرب نووية. وهي جاهزة للطيران على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.وتحدثت صحيفة "ديلي ميل"، في وقت سابق، عن مواصفات الطائرة النادرة والتي تعتبر الملاذ الوحيد للرئيس الأمريكي وكبار الضباط ومرافقيه الذين سيقودون الطائرة ويفرون من البلاد، في حال نشوب حرب نووية فيها.وأشارت الصحيفة أن "دوومس داي" ستكون الخيار الأخير للرئيس الأمريكي للنجاة.
https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-ألمانيا-ستدعو-لتأجيل-انضمام-أوكرانيا-للناتو-في-قمة-فيلنيوس-1078872952.html
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العالم

طائرة "يوم القيامة" تصل إلى ليتوانيا صباح قمة الناتو

08:30 GMT 11.07.2023
© AP Photo / Matt Hartmanمنصة إطلاق صاروخ فيرجن أوربت من جناح طائرة بوينغ 747
منصة إطلاق صاروخ فيرجن أوربت من جناح طائرة بوينغ 747 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Matt Hartman
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هبطت طائرة "يوم القيامة" الأمريكية من طراز "بوينغ 747- إي4 بي" في فيلنيوس قبل بدء قمة الناتو التي ستعقد، يومي 11 و 12 يوليو/ تموز الجاري.
بحسب بيانات خدمة "فلايت رادار24"، فقد "أقلعت الطائرة من مدينة كامب سبرينغز في ولاية ماريلاند، في اليوم السابق، حيث توجد قاعدة أندروز العسكرية".
وأكدت البيانت أن الطائرة هبطت في فيلنيوس، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء".
تعتبر طائرة "بوينغ إي-4 بي" التابعة للبحرية الأمريكية نسخة معدلة من طائرة "بوينغ 747" الطويلة المدى، ويتم استخدام "دوومس داي" (يوم القيامة) كمقر قيادة احتياطي متنقل للبنتاغون في حالة نشوب حرب نووية. وهي جاهزة للطيران على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوس
9 يوليو, 01:47 GMT
وتحدثت صحيفة "ديلي ميل"، في وقت سابق، عن مواصفات الطائرة النادرة والتي تعتبر الملاذ الوحيد للرئيس الأمريكي وكبار الضباط ومرافقيه الذين سيقودون الطائرة ويفرون من البلاد، في حال نشوب حرب نووية فيها.
وأشارت الصحيفة أن "دوومس داي" ستكون الخيار الأخير للرئيس الأمريكي للنجاة.
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