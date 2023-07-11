https://sputnikarabic.ae/20230711/علماء-يكتشفون-نباتا-فريدا-ذي-شهية-قاتلة-ويفسرون-سبب-تحوله-لـ-اللاحم-الوحيد-حسب-الظروف-1078938526.html

علماء يكتشفون نباتا "ذي شهية قاتلة" ويفسرون سبب تحوله لـ "اللاحم الوحيد حسب الظروف"

علماء يكتشفون نباتا "ذي شهية قاتلة" ويفسرون سبب تحوله لـ "اللاحم الوحيد حسب الظروف"

اكتشف العلماء الأسباب التي أدت إلى تحول اللاحم النباتي الوحيد في العالم إلى قاتل فريد في ظل ظروف معينة. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T08:02+0000

2023-07-11T08:02+0000

2023-07-11T08:04+0000

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ويدور الحديث عن نبات Triphyophyllum peltatum وهو نبات فريد من نوعه ينمو في المناطق الاستوائية غربي أفريقيا.يحظى هذا النوع من النباتات باهتمام كبير من القطاعات الطبية والصيدلانية بسبب مكوناته الخاصة، بحسب موقع "scitech daily".لكن العلماء كشفوا أخيرا أن مكوناته تظهر أنشطة مفيدة طبيا واعدة ضد سرطان البنكرياس وخلايا اللوكيميا، من بين أمور أخرى، وكذلك ضد مسببات الأمراض التي تسبب الملاريا وأمراض أخرى.و Triphyophyllum peltatumهو النبات الوحيد المعروف في العالم الذي يمكن أن يصبح لاحمًا في ظل ظروف معينة. تتضمن قائمته الحشرات الصغيرة، التي تلتقطها بمساعدة الفخاخ اللاصقة على شكل قطرات إفراز وتهضم باستخدام إنزيمات حلزونية تم تصنيعها.يمكن ملاحظة المرونة العالية في أوراق النبات، والتي تتطور إلى ثلاثة أنواع مختلفة حسب مرحلة التطور. بينما في مرحلة الصيد، تتشكل الأوراق البسيطة في البداية، ويمكن فيما بعد تكوين ما يسمى بـ "أوراق المصيدة"، والتي تحمل عددًا كبيرًا من المصائد اللاصقة.والزناد الذي يحول النبات إلى لاحم لم يكن معروفًا من قبل. كان أحد أسباب ذلك هو حقيقة أن Triphyophyllum peltatumكان يعتبر من الصعب جدًا زراعته، وبالتالي كان من الصعب دراسة تكوين أوراق المصيدة تجريبياً. تم حل هذه المشكلة الآن من قبل العلماء، حيث نجحوا في زراعته في الدفيئة في حديقة نباتية في هانوفر، وتم تطوير الظروف لتكاثر النباتات بأعداد كبيرة في ظروف المختبر، أي في أوعية الاستزراع على أوساط مغذية محددة جيدًا.وشاركت في البحث البروفيسور تراود وينكلمان من معهد نظم الإنتاج البستاني في جامعة لايبنيز هانوفر وزميلتها آن هيرويغ من معهد علوم التربة في LUH.ولكن ما هو أكثر أهمية هو أنه بمساعدة هذه النباتات، تمكن فريق البحث من تحديد العامل الذي يؤدي إلى التحول إلى نمط الحياة آكلة اللحوم. نشر الفريق الآن نتائج هذا البحث في العدد الحالي من مجلة New Phytologist.تقول وينكلمان: "لقد عرّضنا النبات لعوامل إجهاد مختلفة، بما في ذلك نقص العناصر الغذائية المختلفة، ودرسنا كيفية استجابته لكل منها".وتضيف ملخّصة النتيجة المركزية للدراسة: "في حالة واحدة فقط تمكنا من ملاحظة تكوين الفخاخ: في حالة نقص الفوسفور (..) في الواقع، فإن انخفاض إمدادات الفوسفور بشكل كبير كافٍ بالفعل لتحفيز التطور إلى نبات لاحم".

https://sputnikarabic.ae/20210810/العلماء-يكتشفون-نبات-جديد-آكل-للحوم-1049813739.html

https://sputnikarabic.ae/20220525/تطوير-لقاح-ضد-سرطان-البنكرياس-1062686201.html

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