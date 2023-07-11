https://sputnikarabic.ae/20230711/قائد-طائرة-يطلب-نزول-20-راكبا-من-على-متن-الرحلة-قبل-الإقلاع-لأنها-ثقيلة-1078936761.html

قائد طائرة يطلب نزول 20 راكبا من على متن الرحلة قبل الإقلاع... لأنها ثقيلة

قائد طائرة يطلب نزول 20 راكبا من على متن الرحلة قبل الإقلاع... لأنها ثقيلة

تعرض ركاب إحدى الطائرات الإسبانية إلى موقف غريب من نوعه، بعد أن طلب قائد الطائرة نزول 20 راكبا، لأنها كانت "ثقيلة وغير قادرة على الإقلاع"، ما أثار القلق بين... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T06:21+0000

2023-07-11T06:21+0000

2023-07-11T06:21+0000

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة إيزي جيت، يُسمع فيه صوت قائد الطائرة يطلب من الركاب النزول بسبب زيادة الوزن وعدم قدرة الطائرة على الإقلاع.ومن المعروف أن مثل هذا الطلب مسموح في حالة واحدة فقط، وهي عند حدوث خلل فني أو شيء من هذا القبيل.قال قائد الطائرة: "شكرًا لكونكم معنا، لأن وزن الطائرة ثقيل جدًا اليوم، بسبب الكثير منكم، يأتي وزن هذه الطائرة أيضًا مع وجود مدرج قصير نسبيا هنا في لانزاروت ورياح محتملة تهب في الوقت الحالي".ومضى موضحا: "أعني مع الظروف الجوية الحالية هنا في لانزاروت، الطائرة ثقيلة جدًا في الوقت الحالي بحيث لا يمكنها الإقلاع.. قد تتساءل عما سيحدث بعد ذلك ولماذا أتحدث إليكم الآن؟".وتابع الطيار: "إذا كان ذلك ممكنًا، أود أن أسأل عما إذا كان هناك 20 متطوعًا اختاروا عدم السفر إلى ليفربول الليلة".كما أعلن الطيار أن إيزي جيت ستقدم حوافز تصل إلى 500 يورو لكل راكب يختار عدم السفر.وقال متحدث باسم شركة الطيران إن 19 راكبًا تطوعوا أخيرًا لمغادرة الرحلة.وبحسب موقع Liverpool Echo، فإن الرحلة التي كان من المفترض أن تقلع من مطار لانزاروتي أريسيفي في إسبانيا إلى مطار جون لينون في ليفربول، يوم الأربعاء الساعة 9:45 مساءً، تأخرت بسبب زيادة الوزن وسوء الأحوال الجوية.

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