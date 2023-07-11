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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/قذيفة-روسية-تفتك-بمدفع-إم---777-الأمريكي-على-محور-كراسني-ليمان-فيديو--1078943793.html
قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديو
قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستهداف أطقم المدفعية الروسية لمدفع "إم - 777" الأمريكي الصنع، تابع للقوات الأوكرانية وتدميره على محور كراسني ليمان. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:34+0000
2023-07-11T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام طاقم مدفع روسي متحرك بوضع القذيفة في مكانها المخصص لها، ثم القيام بتحديد إحداثيات الهدف وتدميره على محور كراسني ليمان.وأفاد بوشيلين: "هناك تحسينات كبيرة في مواقع الوحدات العسكرية الروسية على محور كراسني ليمان".وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم الأحد الماضي، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230711/القوات-الروسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-محصنا-على-محور-دونيتسك-فيديو-1078942637.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديو

10:34 GMT 11.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورقذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستهداف أطقم المدفعية الروسية لمدفع "إم - 777" الأمريكي الصنع، تابع للقوات الأوكرانية وتدميره على محور كراسني ليمان.
وتظهر المشاهد قيام طاقم مدفع روسي متحرك بوضع القذيفة في مكانها المخصص لها، ثم القيام بتحديد إحداثيات الهدف وتدميره على محور كراسني ليمان.

وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أكد أمس أن الوحدات الروسية قامت بتحسين موقعها على محور كراسني ليمان.

وأفاد بوشيلين: "هناك تحسينات كبيرة في مواقع الوحدات العسكرية الروسية على محور كراسني ليمان".

وأضاف أيضا أنه تم تدمير عدد كبير نسبيا من القوة البشرية والمعدات للعدو.

طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا "محصنا" على محور دونيتسك... فيديو
10:09 GMT
وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم الأحد الماضي، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.
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