https://sputnikarabic.ae/20230711/قذيفة-روسية-تفتك-بمدفع-إم---777-الأمريكي-على-محور-كراسني-ليمان-فيديو--1078943793.html
قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديو
قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستهداف أطقم المدفعية الروسية لمدفع "إم - 777" الأمريكي الصنع، تابع للقوات الأوكرانية وتدميره على محور كراسني ليمان. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:34+0000
2023-07-11T10:34+0000
2023-07-11T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام طاقم مدفع روسي متحرك بوضع القذيفة في مكانها المخصص لها، ثم القيام بتحديد إحداثيات الهدف وتدميره على محور كراسني ليمان.وأفاد بوشيلين: "هناك تحسينات كبيرة في مواقع الوحدات العسكرية الروسية على محور كراسني ليمان".وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم الأحد الماضي، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230711/القوات-الروسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-محصنا-على-محور-دونيتسك-فيديو-1078942637.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستهداف أطقم المدفعية الروسية لمدفع "إم - 777" الأمريكي الصنع، تابع للقوات الأوكرانية وتدميره على محور كراسني ليمان.
وتظهر المشاهد قيام طاقم مدفع روسي متحرك بوضع القذيفة في مكانها المخصص لها، ثم القيام بتحديد إحداثيات الهدف وتدميره على محور كراسني ليمان
.
وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أكد أمس أن الوحدات الروسية قامت بتحسين موقعها على محور كراسني ليمان.
وأضاف أيضا أنه تم تدمير عدد كبير نسبيا من القوة البشرية والمعدات للعدو.
وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم الأحد الماضي، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.