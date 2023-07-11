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https://sputnikarabic.ae/20230711/كوريا-الشمالية-مخطط-أمريكا-لإرسال-ذخائر-عنقودية-إلى-أوكرانيا-عمل-إجرامي-1078945510.html
كوريا الشمالية: مخطط أمريكا لإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "عمل إجرامي"
كوريا الشمالية: مخطط أمريكا لإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "عمل إجرامي"
أدانت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، واصفة إياه بأنه "عمل إجرامي"، وطالبت أمريكا بالتخلي... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:26+0000
2023-07-11T11:26+0000
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وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "حقيقة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أقر بأنه قرار صعب، تظهر أنه كان على دراية بالعواقب الوخيمة لاستخدام الذخائر العنقودية".وتابعت الوزيرة: "إنني أدين بشدة قرار أمريكا بتقديم أسلحة دمار شامل إلى أوكرانيا، باعتباره عملًا إجراميًا خطيرًا، في الوقت الذي تحاول فيه دفع العالم إلى كارثة جديدة، وأطالب بشدة بإلغائها على الفور".وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا عن إرسالها ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ذات الفعالية الكبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الصينية-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-قد-يتسبب-بحدوث-أزمات-إنسانية-1078902014.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا

كوريا الشمالية: مخطط أمريكا لإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "عمل إجرامي"

11:26 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / LUONG THAI LINHوزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي
وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي
© AFP 2023 / LUONG THAI LINH
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أدانت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، واصفة إياه بأنه "عمل إجرامي"، وطالبت أمريكا بالتخلي الفوري عن المخطط.
وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "حقيقة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أقر بأنه قرار صعب، تظهر أنه كان على دراية بالعواقب الوخيمة لاستخدام الذخائر العنقودية".
وتابعت الوزيرة: "إنني أدين بشدة قرار أمريكا بتقديم أسلحة دمار شامل إلى أوكرانيا، باعتباره عملًا إجراميًا خطيرًا، في الوقت الذي تحاول فيه دفع العالم إلى كارثة جديدة، وأطالب بشدة بإلغائها على الفور".
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
الخارجية الصينية: نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا قد يتسبب بحدوث أزمات إنسانية
أمس, 08:02 GMT
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا عن إرسالها ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.
كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ذات الفعالية الكبيرة.
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