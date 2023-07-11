https://sputnikarabic.ae/20230711/كوريا-الشمالية-مخطط-أمريكا-لإرسال-ذخائر-عنقودية-إلى-أوكرانيا-عمل-إجرامي-1078945510.html
كوريا الشمالية: مخطط أمريكا لإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "عمل إجرامي"
كوريا الشمالية: مخطط أمريكا لإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "عمل إجرامي"
أدانت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، واصفة إياه بأنه "عمل إجرامي"، وطالبت أمريكا بالتخلي... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:26+0000
2023-07-11T11:26+0000
2023-07-11T11:26+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0b/1078945232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4cd62ed38473d6599c841ba7a75e6b2.jpg
وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "حقيقة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أقر بأنه قرار صعب، تظهر أنه كان على دراية بالعواقب الوخيمة لاستخدام الذخائر العنقودية".وتابعت الوزيرة: "إنني أدين بشدة قرار أمريكا بتقديم أسلحة دمار شامل إلى أوكرانيا، باعتباره عملًا إجراميًا خطيرًا، في الوقت الذي تحاول فيه دفع العالم إلى كارثة جديدة، وأطالب بشدة بإلغائها على الفور".وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا عن إرسالها ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ذات الفعالية الكبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الصينية-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-قد-يتسبب-بحدوث-أزمات-إنسانية-1078902014.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0b/1078945232_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_0dde82458f1ccd7140d150ec437b9960.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
كوريا الشمالية: مخطط أمريكا لإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "عمل إجرامي"
تابعنا عبر
أدانت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، واصفة إياه بأنه "عمل إجرامي"، وطالبت أمريكا بالتخلي الفوري عن المخطط.
وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "حقيقة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أقر بأنه قرار صعب
، تظهر أنه كان على دراية بالعواقب الوخيمة لاستخدام الذخائر العنقودية".
وتابعت الوزيرة: "إنني أدين بشدة قرار أمريكا بتقديم أسلحة دمار شامل إلى أوكرانيا، باعتباره عملًا إجراميًا خطيرًا، في الوقت الذي تحاول فيه دفع العالم إلى كارثة جديدة، وأطالب بشدة بإلغائها على الفور".
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا عن إرسالها ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.
كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ذات الفعالية الكبيرة.