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ماكرون يعلن إرسال فرنسا صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعم "الهجوم المضاد"
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/كيسنجر-واشنطن-لا-تؤمن-بإعادة-شبه-جزيرة-القرم-من-قبل-أوكرانيا-خلال-الهجوم-المضاد-1078940060.html
كيسنجر: واشنطن لا تؤمن بإعادة شبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا خلال "الهجوم المضاد"
كيسنجر: واشنطن لا تؤمن بإعادة شبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا خلال "الهجوم المضاد"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن أوكرانيا قادرة على إعادة شبه جزيرة القرم كجزء من "الهجوم المضاد"، في الوقت... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T09:11+0000
2023-07-11T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، خلال مقابلة مع مخادعين روس قدموا أنفسهم على أنهم فلاديمير زيلينسكي، إذ قال كيسنجر: "أعتقد أن عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا ستؤدي إلى تصعيد، وكنت مقتنعًا بأن لدينا بعض الخلافات العامة طوال الوقت حول هذه القضية".وأضاف كيسنجر: "أعتقد أن الاختلافات متوقعة فيما يتعلق بالانضمام إلى حلف الناتو"، مشيرًا إلى أن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، تحدث معه، إذ اعتبر أن مفاوضات وقف إطلاق النار والسلام غير واردة.وتحدث كيسنجر عن انطباعات الإدارة الأمريكية، قائلا: "لا تصدق الإدارة الأمريكية أن أوكرانيا يمكنها استعادة شبه جزيرة القرم كجزء من الهجوم الحالي"، مضيفًا أن هذه القضية محسومة.وخلص كيسنجر بالقول: "يمكنك النظر في اقتراح إجراء استفتاء، هذا تطور طبيعي للوضع. لكن شاهدت كيف تطورت الأمور في فيتنام، إنها ليست نفسها تماما".
https://sputnikarabic.ae/20230709/موسكو-ترد-على-اعترافات-كييف-بشأن-استهداف-جسر-القرم---عاجل--1078876377.html
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العالم

كيسنجر: واشنطن لا تؤمن بإعادة شبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا خلال "الهجوم المضاد"

09:11 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowskiمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن أوكرانيا قادرة على إعادة شبه جزيرة القرم كجزء من "الهجوم المضاد"، في الوقت الراهن.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، خلال مقابلة مع مخادعين روس قدموا أنفسهم على أنهم فلاديمير زيلينسكي، إذ قال كيسنجر: "أعتقد أن عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا ستؤدي إلى تصعيد، وكنت مقتنعًا بأن لدينا بعض الخلافات العامة طوال الوقت حول هذه القضية".
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وأضاف كيسنجر: "أعتقد أن الاختلافات متوقعة فيما يتعلق بالانضمام إلى حلف الناتو"، مشيرًا إلى أن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، تحدث معه، إذ اعتبر أن مفاوضات وقف إطلاق النار والسلام غير واردة.
وتحدث كيسنجر عن انطباعات الإدارة الأمريكية، قائلا: "لا تصدق الإدارة الأمريكية أن أوكرانيا يمكنها استعادة شبه جزيرة القرم كجزء من الهجوم الحالي"، مضيفًا أن هذه القضية محسومة.
وخلص كيسنجر بالقول: "يمكنك النظر في اقتراح إجراء استفتاء، هذا تطور طبيعي للوضع. لكن شاهدت كيف تطورت الأمور في فيتنام، إنها ليست نفسها تماما".
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