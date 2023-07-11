https://sputnikarabic.ae/20230711/لبنان-فيديو-تعنيف-أطفال-في-حضانة-يثير-سخطا-واسعا-والسلطات-تتحرك-1078942297.html

لبنان... فيديو "تعنيف" أطفال في حضانة يثير سخطا واسعا.. والسلطات تتحرك

لبنان... فيديو "تعنيف" أطفال في حضانة يثير سخطا واسعا.. والسلطات تتحرك

أثار مقطع فيديو لتعنيف طفل داخل دار حضانة في لبنان، سخطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

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ويبين الفيديو المتناقل، قيام مربية في الحضانة بضرب أحد الأطفال على فمه وحشر الطعام بفمه لكي يأكل.ودفع الغضب الواسع من الفيديو إلى تحرك السلطات اللبنانية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن "إغلاق الحضانة بالشمع الأحمر إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف الأطفال".كما دعا وزير الصحة، القضاء اللبناني إلى"إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين"، وقال إن "الإغلاق لا يكفي، ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر"، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف كل من المدعوتين د. ح. (1979)، و ط. م. (1985)، وأكدت أن التحقيق مستمر بناء لإشارة القضاء.

https://sputnikarabic.ae/20190923/أول-تعليق-من-عائلة-معذب-الطفلة-في-السعودية-هكذا-برر-تصرفه-الصادم-فيديو-1042955061.html

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