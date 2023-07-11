https://sputnikarabic.ae/20230711/لبنان-يتقدم-بشكوى-ضد-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-1078962099.html

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن احتلال إسرائيل الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T16:31+0000

2023-07-11T16:31+0000

2023-07-11T16:31+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان أنها "أوعزت لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري".وأضافت أن هذا الفعل "يشكل خرقا فاضحا وخطيرا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (المتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي والمبرم في العام 2006)".وطالبت الوزارة، في بيانها، الأمم المتحدة بـ"إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وفي وقت سابق ثبتت إسرائيل سياجا شائكا على حدود قرية الغجر في جنوب لبنان وبذلك يكون قد ضم كامل الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر المحتلة إلى الأراضي السورية المحتلة.وباتت الغجر كاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي وخارج السيادة اللبنانية صار الجزء الشمالي من قرية الغجر منفصلاً كلياً عن السيادة اللبنانية، وخارج الوصاية الكلية لقوات الطوارئ الدولية (يونيفل)، التي لا يُسمح لها بالدخول إليها باعتبارها خارج نطاق عملها، في خرق واضح للقرار 1701.

https://sputnikarabic.ae/20230706/خبير-عسكري-من-الممكن-أن-يقوم-حزب-الله-بعملية-عسكرية-محدودة-في-منطقة-الغجر-1078812662.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار