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https://sputnikarabic.ae/20230711/ماتفيينكو-روسيا-ستتوجه-إلى-برلمانات-العالم-بشأن-إمداد-كييف-بالذخائر-العنقودية-1078948524.html
ماتفيينكو: روسيا ستتوجه إلى برلمانات العالم بشأن إمداد كييف بالذخائر العنقودية
ماتفيينكو: روسيا ستتوجه إلى برلمانات العالم بشأن إمداد كييف بالذخائر العنقودية
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستتوجه إلى برلمانات العالم لإدانة توريد الذخائر العنقودية الأمريكية إلى... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T13:27+0000
2023-07-11T13:27+0000
روسيا
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وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "لقد أبلغت أصدقاءنا الصينيين أن روسيا توجهت بالفعل وستواصل مناشدة جميع المنظمات الدولية، ونحن عبر خطنا (سنتوجه) إلى برلمانات العالم حتى تكون هناك إدانة عامة لمثل هذا القرار الإجرامي، واتخاذ الإجراءات لمنعه".وتجري رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي ماتفيينكو زيارة إلى الصين، من 9 - 12 تموز/ يوليو الجاري، على رأس وفد برلماني، تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي، ويشارك الوفد البرلماني الروسي برئاسة ماتفيينكو في الاجتماع الثامن للجنة التعاون البرلماني الروسية الصينية، ويضم الوفد عددًا من نواب رئيسي غرفتي الجمعية الفيدرالية الروسية (مجلسي الفيدرالية والدوما) ورؤساء اللجان في الغرفتين.وأعلنت الولايات المتحدة، قبل أيام، أنها بصدد تسليم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.وتحظر أكثر من 120 دولة استخدام الذخائر العنقودية؛ نظرًا لخطورتها، إذ تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20221104/ماتفيينكو-تقول-إن-روسيا-لا-تعتبر-نفسها-عدوا-للغرب-لكنها-لا-تقبل-الإملاءات-1069821940.html
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ماتفيينكو: روسيا ستتوجه إلى برلمانات العالم بشأن إمداد كييف بالذخائر العنقودية

13:27 GMT 11.07.2023
© The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federationفالنتينا ماتفيينكو
فالنتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation
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أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستتوجه إلى برلمانات العالم لإدانة توريد الذخائر العنقودية الأمريكية إلى أوكرانيا.
وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "لقد أبلغت أصدقاءنا الصينيين أن روسيا توجهت بالفعل وستواصل مناشدة جميع المنظمات الدولية، ونحن عبر خطنا (سنتوجه) إلى برلمانات العالم حتى تكون هناك إدانة عامة لمثل هذا القرار الإجرامي، واتخاذ الإجراءات لمنعه".
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4 نوفمبر 2022, 10:09 GMT
وتجري رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي ماتفيينكو زيارة إلى الصين، من 9 - 12 تموز/ يوليو الجاري، على رأس وفد برلماني، تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي، ويشارك الوفد البرلماني الروسي برئاسة ماتفيينكو في الاجتماع الثامن للجنة التعاون البرلماني الروسية الصينية، ويضم الوفد عددًا من نواب رئيسي غرفتي الجمعية الفيدرالية الروسية (مجلسي الفيدرالية والدوما) ورؤساء اللجان في الغرفتين.
وأعلنت الولايات المتحدة، قبل أيام، أنها بصدد تسليم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.
وتحظر أكثر من 120 دولة استخدام الذخائر العنقودية؛ نظرًا لخطورتها، إذ تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
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