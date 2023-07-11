https://sputnikarabic.ae/20230711/ما-هي-قدرات-الأساطيل-الـ-6-المشاركة-في-التمرين-البحري-مع-الجيش-اللبناني-1078963515.html
ما هي قدرات الأساطيل الـ6 المشاركة في التمرين البحري مع الجيش اللبناني؟
ما هي قدرات الأساطيل الـ6 المشاركة في التمرين البحري مع الجيش اللبناني؟
تشارك 6 أساطيل حربية، بينها رابع أضخم أسطول في العالم، في التمرين البحري الذي أطلقه الجيش اللبناني، يوم الاثنين، ويستمر لمدة 8 أيام. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T17:27+0000
2023-07-11T17:27+0000
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وتشارك في التمرين وحدات بحرية من الأسطول الأمريكي والأسطولين الفرنسي والبريطاني، إضافة إلى أساطيل مصر والأردن والعراق، إضافة إلى الأسطول اللبناني، الذي يستضيف التمرين.وفيما يلي معلومات عن أساطيل الدول المشاركة في التمرين الذي يحمل اسم "التعاون الحازم"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وقال بيان الجيش اللباني إن التمرين يجري بقيادة القوات البحرية اللبنانية بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة في التمرين من الأساطيل الحربية الأخرى.كما يهدف التمرين إلى تعزيز مهام البحث والإنقاذ واعتراض السفن المعادية والتنسيق وتبادل الخبرات في عمليات الإبرار.ويصنف الجيش اللبناني في المرتبة الـ 17 عربيا والمرتبة رقم 113 على قائمة أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230609/تتفوق-على-الأسطول-الأمريكي-معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-في-الخليج-1077947743.html
https://sputnikarabic.ae/20230710/الجيش-اللبناني-يبدأ-تمرينا-بحريا-مشتركا-مع-6-دول-1078933325.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, مصر, أخبار الأردن, العراق, أخبار فرنسا , بريطانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, مصر, أخبار الأردن, العراق, أخبار فرنسا , بريطانيا
ما هي قدرات الأساطيل الـ6 المشاركة في التمرين البحري مع الجيش اللبناني؟
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تشارك 6 أساطيل حربية، بينها رابع أضخم أسطول في العالم، في التمرين البحري الذي أطلقه الجيش اللبناني، يوم الاثنين، ويستمر لمدة 8 أيام.
وتشارك في التمرين وحدات بحرية من الأسطول الأمريكي
والأسطولين الفرنسي والبريطاني، إضافة إلى أساطيل مصر والأردن والعراق، إضافة إلى الأسطول اللبناني، الذي يستضيف التمرين.
وفيما يلي معلومات عن أساطيل الدول المشاركة في التمرين الذي يحمل اسم "التعاون الحازم"، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
الأسطول الأمريكي: يمتلك 484 وحدة بحرية
ويصنف في المرتبة الـ 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
الأسطول المصري: يمتلك 245 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ 12 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
الأسطول الفرنسي: يمتلك 126 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ 23 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
الأسطول اللبناني: يمتلك 86 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ 36 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
الأسطول البريطاني: يمتلك 73 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ 43 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
الأسطول العراقي: يمتلك 63 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ 45 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
الأسطول الأردني: يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ 74 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
وقال بيان الجيش اللباني إن التمرين يجري بقيادة القوات البحرية اللبنانية
بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة في التمرين من الأساطيل الحربية الأخرى.
كما يهدف التمرين إلى تعزيز مهام البحث والإنقاذ واعتراض السفن المعادية والتنسيق وتبادل الخبرات في عمليات الإبرار.
ويصنف الجيش اللبناني
في المرتبة الـ 17 عربيا والمرتبة رقم 113 على قائمة أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.