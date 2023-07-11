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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/مرتزق-فنلندي-عالق-مع-الدجاجات-في-متاهة-من-الأسوار-فيديو-1078951091.html
مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو
مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو
تناقل مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مرتزقا فنلنديا يحاول الخروج من قرية محاطة بالسياج، لكنه علق في هذه القرية الصغيرة بسبب سورها الذي... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T14:41+0000
2023-07-11T14:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتُشاهد في الفيديو محاولة المرتزق الفنلندي الخروج من هذه المتاهة التي أحاطت به، وهي عبارة عن أسوار قرية صغيرة احتجزته مع مجموعة من الدجاجات التي تعيش فيها.وعلى الرغم من عدم تحديد مكان تصوير الفيديو أو مصوره، فإن صحف مصادر غربية إعلامية أكدت بتاريخ، 13 يونيو/ حزيران 2023، وفاة مرتزق فنلندي آخر، بقيت جثته في مقاطعة زابوروجيه، الأمر الذي قد يرجح أن يكون هو من سجل هذه المشاهد، خصوصا أن طبيعة المنطقة مشابهه لقرى زابوروجيه.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو

14:41 GMT 11.07.2023
© Photoمرتزق فنلندي عالق في متاهة من "الأسوار" في أوكرانيا
مرتزق فنلندي عالق في متاهة من الأسوار في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Photo
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تناقل مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مرتزقا فنلنديا يحاول الخروج من قرية محاطة بالسياج، لكنه علق في هذه القرية الصغيرة بسبب سورها الذي يطوقها وارتباكه الكبير على خلفية المعارك التي تشهدها المنطقة.
وتُشاهد في الفيديو محاولة المرتزق الفنلندي الخروج من هذه المتاهة التي أحاطت به، وهي عبارة عن أسوار قرية صغيرة احتجزته مع مجموعة من الدجاجات التي تعيش فيها.

وحاول المرتزق الفنلندي الخروج من هذا المأزق مرارا، إذ قام بتفجير السور بقنبلة صغيرة ولم ينجح، ثم قام بإطلاق الأعيرة النارية على السور دون جدوى.

ويسمع في الخلفية أصوات اشتباكات عنيفة بالقرب من القرية، ويبدو أن المرتزق الفنلندي كان يحاول الهروب من وسط معركة محتدمة، إذ أن علامات الارتباك كانت بادية عليه.

وعلى الرغم من عدم تحديد مكان تصوير الفيديو أو مصوره، فإن صحف مصادر غربية إعلامية أكدت بتاريخ، 13 يونيو/ حزيران 2023، وفاة مرتزق فنلندي آخر، بقيت جثته في مقاطعة زابوروجيه، الأمر الذي قد يرجح أن يكون هو من سجل هذه المشاهد، خصوصا أن طبيعة المنطقة مشابهه لقرى زابوروجيه.
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