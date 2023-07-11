https://sputnikarabic.ae/20230711/مركز-التصدير-الروسي-يعلن-دعمه-للصادرات-إلى-الإمارات-بنحو-مليار-دولار-في-عام-2022-1078947089.html
مركز التصدير الروسي يعلن دعمه للصادرات إلى الإمارات بنحو مليار دولار في عام 2022
مركز التصدير الروسي يعلن دعمه للصادرات إلى الإمارات بنحو مليار دولار في عام 2022
أعلن نائب رئيس المركز الإقليمي للتصدير، رومان غينكل، خلال فعاليات منتدى "إينوبروم" في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، أن المؤسسة التنموية أسهمت في ديناميكيات النمو... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T12:29+0000
2023-07-11T12:29+0000
2023-07-11T12:34+0000
روسيا
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وقال غينكل: "النظام الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يجعل البلاد جذابة للغاية لتوطين واستثمار الأعمال الروسية في هذا السوق".وتابع غينكل بالقول: "هذا واضح من المشاركة النشطة للمصدرين الروس في المعارض والبعثات التجارية"، مضيفا أنه "لذلك في عام 2022 وبدعم من مجموعة المركز الروسي الإقليمي للتصدير تم تنظيم منصات جماعية تحت العلامة التجارية الوحيدة "صنع في روسيا" في فعاليات "Arab Health" و"Gulfood" و"MiddleEast Energy" و"WETEX" و"Dubai Solar Show" و"ADIPEC".وفي عام 2023 الحالي، تم تنظيم أكبر جناح للشركات الروسية في معرض "غولف فود"، حيث تم عرض منتجات من 75 مصنعا.
https://sputnikarabic.ae/20230220/حجم-التجارة-بين-روسيا-والإمارات-يسجل-رقما-قياسيا-1073758812.html
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روسيا
مركز التصدير الروسي يعلن دعمه للصادرات إلى الإمارات بنحو مليار دولار في عام 2022
12:29 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 12:34 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس المركز الإقليمي للتصدير، رومان غينكل، خلال فعاليات منتدى "إينوبروم" في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، أن المؤسسة التنموية أسهمت في ديناميكيات النمو التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، التي وصلت إلى ما يقارب 70%.
وقال غينكل: "النظام الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يجعل البلاد جذابة للغاية لتوطين واستثمار الأعمال الروسية في هذا السوق".
وتابع غينكل بالقول: "هذا واضح من المشاركة النشطة للمصدرين الروس في المعارض والبعثات التجارية"، مضيفا أنه "لذلك في عام 2022 وبدعم من مجموعة المركز الروسي الإقليمي للتصدير تم تنظيم منصات جماعية تحت العلامة التجارية الوحيدة "صنع في روسيا" في فعاليات "Arab Health" و"Gulfood" و"MiddleEast Energy" و"WETEX" و"Dubai Solar Show" و"ADIPEC".
وفي عام 2023 الحالي، تم تنظيم أكبر جناح للشركات الروسية في معرض "غولف فود"، حيث تم عرض منتجات من 75 مصنعا.