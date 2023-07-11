https://sputnikarabic.ae/20230711/مسؤول-إيراني-ينفي-قطع-صادرات-الغاز-للعراق-1078946264.html
مسؤول إيراني ينفي قطع صادرات الغاز إلى العراق
مسؤول إيراني ينفي قطع صادرات الغاز إلى العراق
نفى مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، قطع صادرات الغاز من بلاده للعراق، كاشفا النقاب عن سبب تأثر شبكة النقل خلال الأيام الأخيرة الماضية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:49+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد رضا جولايي، مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية لوكالة "تسنيم" للأنباء.وقال رضا جولايي: "صادرات الغاز إلى العراق مستمرة لكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، واجهت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل خللا في الأداء، حيث أثرت هذه المسألة على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد".ومضى، نافيا قطع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق: "بسبب العطل الذي طرأ على عمل شبكة الغاز غرب البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، تم انخفاض صادرات الغاز إلى العراق بنحو 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً مقارنة بمتوسط الشهر السابق".وأوضح أن متوسط صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي، وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب هذا الشهر.والعام الماضي، بلغ حجم صادرات الغاز الإيراني الطبيعي إلى العراق أكثر من 9 مليارات متر مكعب، وفق بيانات معهد الطاقة العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230626/العراق-يعلن-سداد-جميع-مستحقات-الغاز-الإيراني-1078517243.html
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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
مسؤول إيراني ينفي قطع صادرات الغاز إلى العراق
11:49 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
نفى مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، قطع صادرات الغاز من بلاده للعراق، كاشفا النقاب عن سبب تأثر شبكة النقل خلال الأيام الأخيرة الماضية.
جاء ذلك في تصريحات
أدلى بها محمد رضا جولايي، مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية لوكالة "تسنيم" للأنباء.
وقال رضا جولايي: "صادرات الغاز إلى العراق مستمرة لكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، واجهت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل خللا في الأداء، حيث أثرت هذه المسألة على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد".
ومضى، نافيا قطع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق
: "بسبب العطل الذي طرأ على عمل شبكة الغاز غرب البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، تم انخفاض صادرات الغاز إلى العراق بنحو 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً مقارنة بمتوسط الشهر السابق".
وأوضح أن متوسط صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي، وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب هذا الشهر.
والعام الماضي، بلغ حجم صادرات الغاز الإيراني الطبيعي إلى العراق أكثر من 9 مليارات متر مكعب، وفق بيانات معهد الطاقة العالمي.