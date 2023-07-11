https://sputnikarabic.ae/20230711/مسؤول-روسي-الولايات-المتحدة-والناتو-يخسران-في-أوكرانيا-1078934899.html
مسؤول روسي: الولايات المتحدة والناتو يخسران في أوكرانيا
مسؤول روسي: الولايات المتحدة والناتو يخسران في أوكرانيا
أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يخسران في أوكرانيا. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T01:08+0000
2023-07-11T01:08+0000
2023-07-11T01:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
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فيينا – سبوتنيك. وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "الولايات المتحدة والناتو يدركان أن الوقت يلعب ضدهما. وهما يخسران في أوكرانيا".
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول روسي: الولايات المتحدة والناتو يخسران في أوكرانيا
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أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يخسران في أوكرانيا.
فيينا – سبوتنيك. وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "الولايات المتحدة والناتو يدركان أن الوقت يلعب ضدهما. وهما يخسران في أوكرانيا
".