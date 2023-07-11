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مسؤول روسي: الولايات المتحدة والناتو يخسران في أوكرانيا
مسؤول روسي: الولايات المتحدة والناتو يخسران في أوكرانيا
أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يخسران في أوكرانيا. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T01:08+0000
2023-07-11T01:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
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فيينا – سبوتنيك. وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "الولايات المتحدة والناتو يدركان أن الوقت يلعب ضدهما. وهما يخسران في أوكرانيا".
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الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول روسي: الولايات المتحدة والناتو يخسران في أوكرانيا

01:08 GMT 11.07.2023
© Sputnik"تو - 95 إم إس"... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة
تو - 95 إم إس... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik
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أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يخسران في أوكرانيا.
فيينا – سبوتنيك. وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "الولايات المتحدة والناتو يدركان أن الوقت يلعب ضدهما. وهما يخسران في أوكرانيا".
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
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