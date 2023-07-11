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https://sputnikarabic.ae/20230711/مصدر-لـسبوتنيك-مقترح-أردوغان-حول-انضمام-السويد-للناتو--يحال-للبرلمان-قريبا-1078938870.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مقترح أردوغان حول انضمام السويد للناتو يحال للبرلمان قريبا
مصدر لـ"سبوتنيك": مقترح أردوغان حول انضمام السويد للناتو يحال للبرلمان قريبا
كشف مصدر تركي أن مقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يحال إلى الجمعية الوطنية الكبرى... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T08:12+0000
2023-07-11T08:12+0000
العالم
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وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع تسليم مقترح الرئيس إلى البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن عملية التصويت والتصديق على المقترح ستستغرق بعض الوقت.وصرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
https://sputnikarabic.ae/20230711/دبلوماسي-روسي-الاجتماع-الأول-لـمجلس-أوكرانيا---الناتو-مجرد-مجاملة-لكييف-1078936435.html
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العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": مقترح أردوغان حول انضمام السويد للناتو يحال للبرلمان قريبا

08:12 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
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كشف مصدر تركي أن مقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يحال إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) الأسبوع المقبل.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع تسليم مقترح الرئيس إلى البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن عملية التصويت والتصديق على المقترح ستستغرق بعض الوقت.
وصرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
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06:04 GMT
وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".
تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
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