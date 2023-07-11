https://sputnikarabic.ae/20230711/ملامح-خطة-العمل-الاستراتيجية-بين-الخليج-وروسيا-1078950746.html

ملامح خطة العمل الاستراتيجية بين الخليج وروسيا

ملامح خطة العمل الاستراتيجية بين الخليج وروسيا

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن دول المجلس وروسيا اتفقت على خطة عمل مشتركة حتى عام 2028 تشمل التنسيق في مجالات السياسة والطاقة والنفط. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T14:16+0000

2023-07-11T14:16+0000

2023-07-11T14:16+0000

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ملامح خطة العمل الاستراتيجية بين الخليج وروسيا ملامح خطة العمل الاستراتيجية بين الخليج وروسيا

وفي بيان مشترك، في ختام الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج وروسيا الاتحادية، أكد الوزراء أهمية الحوار الاستراتيجي بين المجلس وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة، والدور المهم الذي تقوم به دول الخليج، لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.ورحب البيان بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة، بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا، وأشادوا باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية، وعبروا عن دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وللجهود الدبلوماسية لتمكين الأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار.وخلال لقائه مع الوزراء أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين روسيا ودول الخليج استراتيجية، وأن لدى روسيا ودول الخليج كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الطرفين في تزايد مستمر، وعبر عن استعداد روسيا لتلبية كافة الاحتياجات الاضافية من الحبوب للشركاء العرب.وأوضح الخبير أن "الخليج يدرك أن العالم تغير، وبدء ظهور عالم متعدد الأقطاب، في الوقت الذي يحتاج فيه للحبوب الروسية بعد أن استخدمت واشنطن الحبوب الأوكرانية كوسيلة للضغط لتنفيذ مآربها السياسية، في الوقت الذي تقدم فيه روسيا الحبوب بأسعارها الحقيقية ودون قيود، كما أن هناك مشروعات متعددة بين الجانبين بدأ من الانضمام إلى تجمع بريكس ومرورا بمشروع قناة شمال جنوب، التي تستفيد منها دول الخليج في تصدير منتجاتها النفطية، فضلا عن المشروعات الاقتصادية المشتركة بين روسيا والسعودية والإمارات والتي تمتد أيضا إلى الإنتاج العسكري تماشيا مع الاتجاه السائد في دول الخليج نحو تنويع مصادر الدخل".وأوضح العاتي أن "المنظومة الخليجية تنظر لروسيا على أنها قوة يعتمد عليها ويمكن أن تسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن هناك أيضا مجالات واسعة لتبادل الاستثمارات الكبيرة بين الطرفين، لافتا إلى أن المملكة قامت بدور مهم في الأزمة الأوكرانية بموافقة الأصدقاء في روسيا من خلال ما تمكنت من إنجازه من إطلاق الأسرى".وأوضح أن "واشنطن ترى أن استمرار التنسيق السعودي مع روسيا يمهد الطريق للخليج لأن يبتعد أكثر عن الحليف الاستراتيجي مع أن المنظومة الخليجية أكدت مرارا أن علاقاتها الاستراتيجية مع قوة كبيرة كروسيا ليست لها علاقة بواشنطن، وأن هذا قرار سيادي تحدده المصالح الخليجية وبإمكانها أن تمد علاقاتها مع أي قوة استراتيجية بغض النظر عن رفض أو رضا واشنطن".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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