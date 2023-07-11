ملامح خطة العمل الاستراتيجية بين الخليج وروسيا
قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن دول المجلس وروسيا اتفقت على خطة عمل مشتركة حتى عام 2028 تشمل التنسيق في مجالات السياسة والطاقة والنفط.
وفي بيان مشترك، في ختام الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج وروسيا الاتحادية، أكد الوزراء أهمية الحوار الاستراتيجي بين المجلس وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة، والدور المهم الذي تقوم به دول الخليج، لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
ورحب البيان بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة، بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا، وأشادوا باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية، وعبروا عن دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وللجهود الدبلوماسية لتمكين الأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار.
وخلال لقائه مع الوزراء أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين روسيا ودول الخليج استراتيجية، وأن لدى روسيا ودول الخليج كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الطرفين في تزايد مستمر، وعبر عن استعداد روسيا لتلبية كافة الاحتياجات الاضافية من الحبوب للشركاء العرب.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير في الشأن الروسي، فائز حوالة، إن "ما تم التوصل إليه خلال الحوار الاستراتيجي هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتقوية العلاقات بين الطرفين، وينبع من متطلبات وفوائد مشتركة للأطراف إذ أن الخليج بات اليوم في وضع مقلق في ظل محاولات استغلال الولايات المتحدة لأمواله على مدار سنوات لخدمة مشاريعها السياسية والاقتصادية، ضاربة بعرض الحائط المصالح المشتركة التي يجب أن تكون أساس لأي علاقات دولية، وذلك خلافا لروسيا التي تقوم علاقاتها مع المنظومة الخليجية على الاحترام المتبادل والاستفادة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو الأساس الحقيقي لنجاح أي علاقات دولية واقتصادية".
وأوضح الخبير أن "الخليج يدرك أن العالم تغير، وبدء ظهور عالم متعدد الأقطاب، في الوقت الذي يحتاج فيه للحبوب الروسية بعد أن استخدمت واشنطن الحبوب الأوكرانية كوسيلة للضغط لتنفيذ مآربها السياسية، في الوقت الذي تقدم فيه روسيا الحبوب بأسعارها الحقيقية ودون قيود، كما أن هناك مشروعات متعددة بين الجانبين بدأ من الانضمام إلى تجمع بريكس ومرورا بمشروع قناة شمال جنوب، التي تستفيد منها دول الخليج في تصدير منتجاتها النفطية، فضلا عن المشروعات الاقتصادية المشتركة بين روسيا والسعودية والإمارات والتي تمتد أيضا إلى الإنتاج العسكري تماشيا مع الاتجاه السائد في دول الخليج نحو تنويع مصادر الدخل".
من جهته، اعتبر الباحث والمحلل السياسي، مبارك العاتي، أن "استمرار انعقاد مجلس التشاور الاستراتيجي بين المنظومة الخليجية وروسيا الاتحادية، أكد على استمرار تقوية هذه العلاقات الاستراتيجية المهمة للطرفين وللمنطقة وللمجتمع الدولي نظرا لما تمثله روسيا كعضو دولي مهم، ودولة قوية جدا، وعضو دائم في مجلس الأمن، ودولة نووية، وما تمثله أيضا من دور محوري اقتصادي وسياسي في الشرق الأوسط خاصة أن السعودية وروسيا أعضاء في مجموعة العشرين، وهناك تعاون اقتصادي كبير بينهما".
وأوضح العاتي أن "المنظومة الخليجية تنظر لروسيا على أنها قوة يعتمد عليها ويمكن أن تسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن هناك أيضا مجالات واسعة لتبادل الاستثمارات الكبيرة بين الطرفين، لافتا إلى أن المملكة قامت بدور مهم في الأزمة الأوكرانية بموافقة الأصدقاء في روسيا من خلال ما تمكنت من إنجازه من إطلاق الأسرى".
وأكد الخبير أن "هذا الاجتماع كما أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغى لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، ليس موجها ضد أحد بل تحدده المصالح المشتركة للطرفين، لكنه قال إن قوة تأثير روسيا والخليج في المجتمع الدولي واتحادهما وتقاطع المصالح، أدى إلى تحريك المخاوف الأمريكية رغم أنها غير مبررة، نظرا لأن واشنطن تدرك حجم التنسيق السعودي الروسي في سوق النفط الذي تمكن من انتشال أسعار الطاقة، كما تمكن أيضا من تحديد سقف لتخفيض الإنتاج برغم الضغوط الأمريكية".
وأوضح أن "واشنطن ترى أن استمرار التنسيق السعودي مع روسيا يمهد الطريق للخليج لأن يبتعد أكثر عن الحليف الاستراتيجي مع أن المنظومة الخليجية أكدت مرارا أن علاقاتها الاستراتيجية مع قوة كبيرة كروسيا ليست لها علاقة بواشنطن، وأن هذا قرار سيادي تحدده المصالح الخليجية وبإمكانها أن تمد علاقاتها مع أي قوة استراتيجية بغض النظر عن رفض أو رضا واشنطن".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي