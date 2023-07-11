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الكرملين يتعهد بإجراءات مضادة بعد قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/هذه-هي-النهاية-مستشار-البنتاغون-السابق-يحذر-لا-شيء-سيساعد-كييف-1078942434.html
"هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييف
"هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييف
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إنه لا شيء يمكن أن يساعد أوكرانيا في كسب الصراع. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:06+0000
2023-07-11T10:09+0000
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وأضاف في مقابلة مع قناة "جدجينغ فريدوم" على يوتيوب: "أوكرانيا ضاعت. أوكرانيا معلقة بخيط رفيع بالمعنى الأسوأ للكلمة. هذه كارثة (...) أي إمدادات هناك لن تغير أي شيء. لقد فات الأوان، هذه هي النهاية".كما أشار إلى أنه بسبب الصراع الأوكراني، وكذلك بسبب الانقسام داخل الناتو، فإن العديد من الدول الغربية في حالة من اليأس.ومضى بقوله: "بالنسبة لأوكرانيا لا يوجد مخرج آخر سوى التفاوض والحصول على ما هو ممكن"، لأن كييف ليست في وضع يمكنها من إملاء أي شروط على روسيا.في وقت سابق، قال مكغريغور إنه تم تسجيل عدد كبير من حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، وأن المواطنين الأوكرانيين يفرون من البلاد بأعداد كبيرة. ووفقا له، فإن الاستياء من سياسات زيلينسكي يتزايد بين الأوكرانيين.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الخارجية-الروسية-تزويد-أمريكا-لكييف-بالذخائر-العنقودية-يهدف-لإطالة-الصراع-حتى-آخر-أوكراني-1078861206.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

"هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييف

10:06 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 11.07.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إنه لا شيء يمكن أن يساعد أوكرانيا في كسب الصراع.
وأضاف في مقابلة مع قناة "جدجينغ فريدوم" على يوتيوب: "أوكرانيا ضاعت. أوكرانيا معلقة بخيط رفيع بالمعنى الأسوأ للكلمة. هذه كارثة (...) أي إمدادات هناك لن تغير أي شيء. لقد فات الأوان، هذه هي النهاية".
كما أشار إلى أنه بسبب الصراع الأوكراني، وكذلك بسبب الانقسام داخل الناتو، فإن العديد من الدول الغربية في حالة من اليأس.
ومضى بقوله: "بالنسبة لأوكرانيا لا يوجد مخرج آخر سوى التفاوض والحصول على ما هو ممكن"، لأن كييف ليست في وضع يمكنها من إملاء أي شروط على روسيا.
في وقت سابق، قال مكغريغور إنه تم تسجيل عدد كبير من حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، وأن المواطنين الأوكرانيين يفرون من البلاد بأعداد كبيرة. ووفقا له، فإن الاستياء من سياسات زيلينسكي يتزايد بين الأوكرانيين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: تزويد أمريكا لكييف بالذخائر العنقودية يهدف لإطالة الصراع حتى آخر أوكراني
8 يوليو, 13:40 GMT
كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.
من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
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