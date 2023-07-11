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https://sputnikarabic.ae/20230711/وزارة-الدفاع-الروسية-تضع-قاذفات-استراتيجة-محدثة-في-خدمة-الجيش-1078953310.html
وزارة الدفاع الروسية تضع قاذفات استراتيجة "محدثة" في خدمة الجيش... فيديو
وزارة الدفاع الروسية تضع قاذفات استراتيجة "محدثة" في خدمة الجيش... فيديو
أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في معمل قازان لصناعات الطيران "غوربونوف"، المنتج لقاذفات "تو- 160" الاستراتيجية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T14:31+0000
2023-07-11T14:38+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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كما توكل مهام تحديث قاذفات "تو-22 إم 3" بعيدة المدى، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية إلى هذا المصنع.وتم إنشاء أول طائرة تجريبية من طراز "تو- 160 إم" ​​كجزء من برنامج واسع النطاق لتحديث أنظمة الطائرات المقاتلة بعيدة المدى، والذي تنفذه شركة توبوليف، وقامت برحلتها الأولى لمدة 30 دقيقة في 12 يناير/ كانون الثاني 2022.وتلقت "تو- 160 إم" ​​الجديدة محركات مطورة وإلكترونيات طيران محدثة، بالإضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم في الأسلحة وأسلحة حديثة ونظام حرب إلكتروني.
https://sputnikarabic.ae/20230605/قاذفات-تو-95-الاستراتيجية-الروسية-تحلق-فوق-بحار-أوروبا-الشمالية-ترافقها-مقاتلات-ميغ-31-فيديو-1077757841.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

وزارة الدفاع الروسية تضع قاذفات استراتيجة "محدثة" في خدمة الجيش... فيديو

14:31 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 11.07.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
طائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في معمل قازان لصناعات الطيران "غوربونوف"، المنتج لقاذفات "تو- 160" الاستراتيجية.
كما توكل مهام تحديث قاذفات "تو-22 إم 3" بعيدة المدى، وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية إلى هذا المصنع.

وأشارت الوزارة إلى أن شويغو أفاد بأن القوات المسلحة الروسية ستتلقى هذا العام حاملتي صواريخ استراتيجيتين جديدتين وأخريين محدثتين من طراز "تو- 160".

بالإضافة إلى ذلك، وبناء على طلب مؤسسة الدفاع الوطني، يتم إنتاج قاذفتين جديدتين من طراز "تو- 160".
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وتم إنشاء أول طائرة تجريبية من طراز "تو- 160 إم" ​​كجزء من برنامج واسع النطاق لتحديث أنظمة الطائرات المقاتلة بعيدة المدى، والذي تنفذه شركة توبوليف، وقامت برحلتها الأولى لمدة 30 دقيقة في 12 يناير/ كانون الثاني 2022.
في يوليو/ تموز، ذكرت شركة "روستيخ" أن أول طائرة من هذا الطراز ​​قد بدأ اختبارات الحالة المشتركة، والتي يتم تنفيذها بواسطة أطقم وزارة الدفاع والمطور.
وتلقت "تو- 160 إم" ​​الجديدة محركات مطورة وإلكترونيات طيران محدثة، بالإضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم في الأسلحة وأسلحة حديثة ونظام حرب إلكتروني.
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