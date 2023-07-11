وسط تحشيد أمريكي كردي غير مسبوق... محافظ ديرالزور يتفقد مناطق التماس شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhiوسط تحشدات أمريكية كردية غير مسبوقة.. محافظ ديرالزور يتفقد مناطق التماس شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
حصري
أكد محافظ دير الزور، فاضل نجار، أن البلدات السبع التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، تعيش حالة من الهدوء ولا يوجد أي منغصات لدى الأهالي على عكس ما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأضاف محافظ دير الزور لمراسل "سبوتنيك" أن الأهالي أكدوا تمسكهم بكل حبة من تراب الوطن وأنهم يقفون إلى جانب الجيش العربي السوري.
© Sputnik . Farouk Mudhiوسط تحشدات أمريكية كردية غير مسبوقة.. محافظ ديرالزور يتفقد مناطق التماس شرقي سوريا
وسط تحشدات أمريكية كردية غير مسبوقة.. محافظ ديرالزور يتفقد مناطق التماس شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وتأتي زيارة محافظ دير الزور إلى البلدات والقرى السبع المحررة، في الوقت الذي تشهد مناطق التماس بين الحكومة السورية وبين مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الكردية الموالية له، تحشيدات عسكرية هي الأولى من نوعها في محيط قاعدة "حقل العمر النفطي" و"كونيكو" للغاز الطبيعي والبلدات المجاورة لهما.
وتم نشر المئات من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في المنطقة، مع تشديد الحراسة على النقاط العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له، وسط نشاط جوي حربي متواصل في سماء المنطقة.
© Sputnik . Farouk Mudhiوسط تحشدات أمريكية كردية غير مسبوقة.. محافظ ديرالزور يتفقد مناطق التماس شرقي سوريا
وسط تحشدات أمريكية كردية غير مسبوقة.. محافظ ديرالزور يتفقد مناطق التماس شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وقام محافظ دير الزور، يرافقه أمين فرع حزب "البعث" الحاكم في سوريا، رائد الغضبان، بجولة على البلدات السبعة في الجزيرة السورية (مناطق شرق الفرات بريف دير الزور)، كما أطلقا مشروع الري الزراعي في بلدة مراط التي تتوسط حقلي "العمر" و"كونيكو".
وأوضح المحافظ في ختام حديثه لـ "سبوتنيك" أن سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد حققت الانتصار في الميدان وتحصد المزيد من الانتصارات في الساحة الدبلوماسية والسياسية، وتتطلع اليوم للسير بخطوات ثابتة لتحقيق الانتصار الاقتصادي وكسر الحصار الجائر المفروض عليها والذي يستهدف لقمة عيش المواطن.
© Sputnik . Farouk Mudhiوسط تحشدات أمريكية كردية غير مسبوقة.. محافظ ديرالزور يتفقد مناطق التماس شرقي سوريا
وسط تحشدات أمريكية كردية غير مسبوقة.. محافظ ديرالزور يتفقد مناطق التماس شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
كما اطلع نجار والغضبان على أعمال مشروع تشغيل محطة مياه "مراط" القديمة التي تعمل على الطاقة الشمسية، وتفقدا عمل ورشات الصرف الصحي التي تقوم باعمال تعزيل وصيانة لشبكة الصرف الصحي في بلدة حطلة، وأعمال صيانة وتأهيل عدد من المدارس، وعمل مركز السجل المدني في خشام، وقاما بزيارة مجلس بلدية الطابية جزيرة، وتفقدا المزارعين في حقول القطن وحقول القمح التي تجري فيها عمليات الحصاد والدراس.