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https://sputnikarabic.ae/20230711/وصول-سفينة-تدريب-تابعة-للبحرية-الروسية-إلى-خليج-هافانا-الكوبي-1078969689.html
وصول سفينة تدريب تابعة للبحرية الروسية إلى خليج هافانا الكوبي
وصول سفينة تدريب تابعة للبحرية الروسية إلى خليج هافانا الكوبي
أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية اليوم الأربعاء، بأن سفينة التدريب القتالية "بيريكوب"، التي تقل طلابًا في رحلة بحرية بعيدة، وصلت إلى خليج هافانا الكوبي. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T22:34+0000
2023-07-11T23:19+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وفقًا للبيان الصادر عن البعثة الدبلوماسية في تغريدة على تويتر: "تم استقبال سفينة التدريب القتالية "بيريكوب" بـ 21 طلقة تحية مدفعية عند دخول خليج هافانا. كما رحبت "بيريكوب" بالشعب الكوبي الأخوي".وبدأت سفينة التدريب القتالية "بيريكوب" التابعة للبحرية الروسية رحلتها البحرية البعيدة في 20 يونيو/حزيران بمغادرتها ميناء كرونشتادت الروسي. واستغرقت المرور عبر المحيط الأطلسي وبحر الكاريبي بعد مرورها بقناة المانش 14 يومًا.وتهدف زيارة السفينة لعدد من الدول في حوض البحر الكاريبي وجنوب أمريكا وأفريقيا إلى توفير تدريب بحري لطلاب الأكاديميات البحرية الروسية. ومن المقرر أن تعود السفينة إلى ميناء قاعدتها الرئيسي في سبتمبر/أيلول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20180314/سفينة-حربية-روسية-تدريب-صواريخ-مجنحة-1030739258.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

وصول سفينة تدريب تابعة للبحرية الروسية إلى خليج هافانا الكوبي

22:34 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 23:19 GMT 11.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورУчебный корабль «Перекоп» прибыл во Владивосток
Учебный корабль «Перекоп» прибыл во Владивосток - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية اليوم الأربعاء، بأن سفينة التدريب القتالية "بيريكوب"، التي تقل طلابًا في رحلة بحرية بعيدة، وصلت إلى خليج هافانا الكوبي.
وفقًا للبيان الصادر عن البعثة الدبلوماسية في تغريدة على تويتر: "تم استقبال سفينة التدريب القتالية "بيريكوب" بـ 21 طلقة تحية مدفعية عند دخول خليج هافانا. كما رحبت "بيريكوب" بالشعب الكوبي الأخوي".
القوات البحرية الروسية تنفذ تمرينا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2018
سفينة حربية روسية تجري تدريبات لصواريخ مجنحة
14 مارس 2018, 07:10 GMT
وبدأت سفينة التدريب القتالية "بيريكوب" التابعة للبحرية الروسية رحلتها البحرية البعيدة في 20 يونيو/حزيران بمغادرتها ميناء كرونشتادت الروسي. واستغرقت المرور عبر المحيط الأطلسي وبحر الكاريبي بعد مرورها بقناة المانش 14 يومًا.
وتهدف زيارة السفينة لعدد من الدول في حوض البحر الكاريبي وجنوب أمريكا وأفريقيا إلى توفير تدريب بحري لطلاب الأكاديميات البحرية الروسية. ومن المقرر أن تعود السفينة إلى ميناء قاعدتها الرئيسي في سبتمبر/أيلول المقبل.
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