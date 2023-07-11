عربي
لافروف: التجارة بين روسيا وسلطنة عمان آخذة في الازدياد
https://sputnikarabic.ae/20230711/-الكرملين-يدعو-تركيا-لعدم-ارتداء-نظارات-وردية--1078944665.html
الكرملين يدعو تركيا لعدم ارتداء "نظارات وردية"
الكرملين يدعو تركيا لعدم ارتداء "نظارات وردية"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن أوروبا لا تريد رؤية تركيا في الاتحاد، وعلى أنقرة ألا ترتدي "نظارات وردية" في هذا الشأن. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:48+0000
2023-07-11T10:48+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101654/81/1016548160_0:0:1962:1105_1920x0_80_0_0_d3821bc9279d5b7db53c17b9a34c1643.jpg
وأفاد بيسكوف للصحفيين: "يمكن لتركيا التوجه نحو الغرب، فنحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الشديد نحو الغرب، وكانت هناك فترات أقل شدة، لكننا نعلم أيضًا أنه من الأفضل أن تسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية، فلا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا، وأعني الأوروبيين".ولا تزال تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.وفي يوم أمس، صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تركيز واشنطن يظل على انضمام السويد إلى "الناتو".قال أردوغان، يوم أمس الاثنين، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230710/أردوغان-مهدوا-الطريق--لعضوية-تركيا-في-الاتحاد-الأوروبي-أولا-ونضم-السويد-للناتو-1078910469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101654/81/1016548160_326:0:1962:1227_1920x0_80_0_0_b3bef7728d9c981635899a0b6903aef8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الكرملين يدعو تركيا لعدم ارتداء "نظارات وردية"

10:48 GMT 11.07.2023
© AP Photo / Osman Orsal, Fileأعلام تركيا والاتحاد الاوروبي امام مسجد باسطنبول
أعلام تركيا والاتحاد الاوروبي امام مسجد باسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Osman Orsal, File
تابعنا عبرTelegramNabd
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن أوروبا لا تريد رؤية تركيا في الاتحاد، وعلى أنقرة ألا ترتدي "نظارات وردية" في هذا الشأن.
وأفاد بيسكوف للصحفيين: "يمكن لتركيا التوجه نحو الغرب، فنحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الشديد نحو الغرب، وكانت هناك فترات أقل شدة، لكننا نعلم أيضًا أنه من الأفضل أن تسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية، فلا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا، وأعني الأوروبيين".

وأضاف بيسكوف: "هنا ربما يجب على شركائنا الأتراك أيضًا ألا يرتدوا "نظارات وردية"، فمن الضروري تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
أردوغان: مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا ونضم السويد للناتو
أمس, 11:10 GMT
ولا تزال تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وفي يوم أمس، صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تركيز واشنطن يظل على انضمام السويد إلى "الناتو".
قال أردوغان، يوم أمس الاثنين، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала