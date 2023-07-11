https://sputnikarabic.ae/20230711/-الكرملين-يدعو-تركيا-لعدم-ارتداء-نظارات-وردية--1078944665.html
الكرملين يدعو تركيا لعدم ارتداء "نظارات وردية"
الكرملين يدعو تركيا لعدم ارتداء "نظارات وردية"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن أوروبا لا تريد رؤية تركيا في الاتحاد، وعلى أنقرة ألا ترتدي "نظارات وردية" في هذا الشأن. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:48+0000
2023-07-11T10:48+0000
2023-07-11T10:48+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأفاد بيسكوف للصحفيين: "يمكن لتركيا التوجه نحو الغرب، فنحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الشديد نحو الغرب، وكانت هناك فترات أقل شدة، لكننا نعلم أيضًا أنه من الأفضل أن تسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية، فلا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا، وأعني الأوروبيين".ولا تزال تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.وفي يوم أمس، صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تركيز واشنطن يظل على انضمام السويد إلى "الناتو".قال أردوغان، يوم أمس الاثنين، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230710/أردوغان-مهدوا-الطريق--لعضوية-تركيا-في-الاتحاد-الأوروبي-أولا-ونضم-السويد-للناتو-1078910469.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين يدعو تركيا لعدم ارتداء "نظارات وردية"
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن أوروبا لا تريد رؤية تركيا في الاتحاد، وعلى أنقرة ألا ترتدي "نظارات وردية" في هذا الشأن.
وأفاد بيسكوف للصحفيين: "يمكن لتركيا التوجه نحو الغرب، فنحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الشديد نحو الغرب، وكانت هناك فترات أقل شدة، لكننا نعلم أيضًا أنه من الأفضل أن تسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية، فلا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا، وأعني الأوروبيين".
وأضاف بيسكوف: "هنا ربما يجب على شركائنا الأتراك أيضًا ألا يرتدوا "نظارات وردية"، فمن الضروري تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية".
ولا تزال تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999
، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وفي يوم أمس، صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تركيز واشنطن يظل على انضمام السويد إلى "الناتو".