عربي
https://sputnikarabic.ae/20230712/أردوغان-يعرب-عن-أمله-في-أن-يسفر-لقاءه-مع-بايدن-عن-نتائج-إيجابية-بشأن-صفقة-إف-16-1079003256.html
أردوغان يعرب عن أمله في أن يسفر لقاءه مع بايدن عن نتائج إيجابية بشأن صفقة "إف-16"
أردوغان يعرب عن أمله في أن يسفر لقاءه مع بايدن عن نتائج إيجابية بشأن صفقة "إف-16"
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أمله في نتيجة إيجابية لصفقة شراء طائرات مقاتلات من طراز "إف- 16" من الولايات المتحدة بعد أن عقد اجتماعا... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T16:17+0000
2023-07-12T16:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
سبوتنيك. قال أردوغان في مؤتمر صحفي بعد نهاية اليوم الثاني لقمة الناتو في فيلنيوس: "أخبرنا السيد الرئيس جو بايدن بأن موقف الكونغرس الأمريكي كان محوريا في هذه الصفقة" كما أكد أنه سيفعل كل ما في وسعه بهذا الصدد، مشيرا إلى أن لديه أملا كبيرا الآن أكثر من أي وقت مضى.وفي وقت سابق، طالبت تركيا "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، قبل قمة "الناتو"، بدعم تسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي".وذكرت صحيفة "حريت" التركية، أنه "قبل بدء قمة الناتو، أخبر وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الأمريكي بلينكن بأن تركيا ستضع قضية الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعمالها"، مشيرة أن بلينكن أكد دعمه لهاكان فيدان.وأضافت الصحيفة أنه "بعد المحادثة الهاتفية بين الوزيرين التركي والأمريكي، أرسل الرئيس أردوغان الرسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وعقبها أعلن بايدن أنه سيدعم سياسة تركيا، وبناء على ذلك تمت صياغة خارطة طريق جديدة لهذه العضوية".وكان الرئيس التركي رجب طيب قال، الاثنين الماضي، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.كما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20230712/أردوغان-نعمل-على-حل-مشكلة-تمديد-صفقة-الحبوب-مع-أخذ-اقتراحات-بوتين-في-الاعتبار-1079002150.html
https://sputnikarabic.ae/20230711/أمريكا-تؤيد-فكرة-انضمام-تركيا-للاتحاد-الأوروبي-وتسليمها-مقاتلات-إف-16-1078938058.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعرب عن أمله في أن يسفر لقاءه مع بايدن عن نتائج إيجابية بشأن صفقة "إف-16"

16:17 GMT 12.07.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبرTelegramNabd
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أمله في نتيجة إيجابية لصفقة شراء طائرات مقاتلات من طراز "إف- 16" من الولايات المتحدة بعد أن عقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
سبوتنيك. قال أردوغان في مؤتمر صحفي بعد نهاية اليوم الثاني لقمة الناتو في فيلنيوس: "أخبرنا السيد الرئيس جو بايدن بأن موقف الكونغرس الأمريكي كان محوريا في هذه الصفقة" كما أكد أنه سيفعل كل ما في وسعه بهذا الصدد، مشيرا إلى أن لديه أملا كبيرا الآن أكثر من أي وقت مضى.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
أردوغان: نعمل على حل مشكلة تمديد "صفقة الحبوب" مع أخذ اقتراحات بوتين في الاعتبار
15:39 GMT
وفي وقت سابق، طالبت تركيا "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، قبل قمة "الناتو"، بدعم تسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي".
وذكرت صحيفة "حريت" التركية، أنه "قبل بدء قمة الناتو، أخبر وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الأمريكي بلينكن بأن تركيا ستضع قضية الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعمالها"، مشيرة أن بلينكن أكد دعمه لهاكان فيدان.
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
أمريكا تؤيد فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وتسليمها مقاتلات "إف-16"
أمس, 07:32 GMT
وأضافت الصحيفة أنه "بعد المحادثة الهاتفية بين الوزيرين التركي والأمريكي، أرسل الرئيس أردوغان الرسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وعقبها أعلن بايدن أنه سيدعم سياسة تركيا، وبناء على ذلك تمت صياغة خارطة طريق جديدة لهذه العضوية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب قال، الاثنين الماضي، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
كما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала