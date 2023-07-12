https://sputnikarabic.ae/20230712/أردوغان-يعرب-عن-أمله-في-أن-يسفر-لقاءه-مع-بايدن-عن-نتائج-إيجابية-بشأن-صفقة-إف-16-1079003256.html

أردوغان يعرب عن أمله في أن يسفر لقاءه مع بايدن عن نتائج إيجابية بشأن صفقة "إف-16"

أردوغان يعرب عن أمله في أن يسفر لقاءه مع بايدن عن نتائج إيجابية بشأن صفقة "إف-16"

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أمله في نتيجة إيجابية لصفقة شراء طائرات مقاتلات من طراز "إف- 16" من الولايات المتحدة بعد أن عقد اجتماعا... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T16:17+0000

2023-07-12T16:17+0000

2023-07-12T16:17+0000

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سبوتنيك. قال أردوغان في مؤتمر صحفي بعد نهاية اليوم الثاني لقمة الناتو في فيلنيوس: "أخبرنا السيد الرئيس جو بايدن بأن موقف الكونغرس الأمريكي كان محوريا في هذه الصفقة" كما أكد أنه سيفعل كل ما في وسعه بهذا الصدد، مشيرا إلى أن لديه أملا كبيرا الآن أكثر من أي وقت مضى.وفي وقت سابق، طالبت تركيا "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، قبل قمة "الناتو"، بدعم تسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي".وذكرت صحيفة "حريت" التركية، أنه "قبل بدء قمة الناتو، أخبر وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الأمريكي بلينكن بأن تركيا ستضع قضية الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعمالها"، مشيرة أن بلينكن أكد دعمه لهاكان فيدان.وأضافت الصحيفة أنه "بعد المحادثة الهاتفية بين الوزيرين التركي والأمريكي، أرسل الرئيس أردوغان الرسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وعقبها أعلن بايدن أنه سيدعم سياسة تركيا، وبناء على ذلك تمت صياغة خارطة طريق جديدة لهذه العضوية".وكان الرئيس التركي رجب طيب قال، الاثنين الماضي، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.كما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

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