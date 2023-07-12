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أكبر مدن الشرق الأوسط
أكبر مدن الشرق الأوسط
إن عدد سكان العالم يتزايد بوتيرة سريعة. استكشف فريق"سبوتنيك" المدن الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика, أخبار الشرق الأوسط
انفوجرافيك, инфографика, أخبار الشرق الأوسط

أكبر مدن الشرق الأوسط

12:32 GMT 12.07.2023
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إن عدد سكان العالم يتزايد بوتيرة سريعة. استكشف فريق"سبوتنيك" المدن الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.
أكبر مدن الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
أكبر مدن الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
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