https://sputnikarabic.ae/20230712/أكبر-مدن-الشرق-الأوسط-1078988546.html
أكبر مدن الشرق الأوسط
أكبر مدن الشرق الأوسط
إن عدد سكان العالم يتزايد بوتيرة سريعة. استكشف فريق"سبوتنيك" المدن الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T12:32+0000
2023-07-12T12:32+0000
2023-07-12T12:32+0000
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أخبار الشرق الأوسط
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика, أخبار الشرق الأوسط
انفوجرافيك, инфографика, أخبار الشرق الأوسط
أكبر مدن الشرق الأوسط
إن عدد سكان العالم يتزايد بوتيرة سريعة. استكشف فريق"سبوتنيك" المدن الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.