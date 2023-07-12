https://sputnikarabic.ae/20230712/أنصار-الله-تعتزم-اتخاذ-إجراءات-لضبط-المحتوى-الفني-والثقافي-على-يوتيوب-1079007493.html
"أنصار الله" تعتزم اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى الفني والثقافي على "يوتيوب"
"أنصار الله" تعتزم اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى الفني والثقافي على "يوتيوب"
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، عن خططها لوضع ضوابط لصناع المحتوى المرئي على منصة "يوتيوب"، بعد حملة انتقادات على مواقع التواصل... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T20:34+0000
2023-07-12T20:34+0000
2023-07-12T20:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الثقافة في حكومة "الإنقاذ الوطني" التي شكلها "أنصار الله"، إنها تتابع بعناية تفاصيل الحملة التي أطلقها عدد من الناشطين والكتاب على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى انتقاد المحتوى المسيء في قنوات بعض صانعي المحتوى على "يوتيوب"، والذي يتعارض مع قيم وأخلاقيات وثقافة الشعب اليمني.وأعربت الوزارة عن شكرها لكل من استجاب لمطالب الحملة عن طريق حذف وتعديل المحتويات غير اللائقة وتقديم الاعتذار، كما أشارت إلى أنها ستقوم بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتصويب مسار المحتوى الفني والثقافي المرئي وفقا للضوابط الإيمانية والأخلاقية والتقاليد اليمنية.وأشارت وزارة الثقافة في صنعاء إلى أنه يجب حماية حقوق المبدعين غير المخلين بالأخلاق والحفاظ على حقوق المشاهير والفنانين والممثلين وصناع المحتوى بشكل عام، وذلك وفقًا للمصلحة العامة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم المساس بحرية التعبير.وفي وقت سابق، أصدرت محكمة في صنعاء أحكامًا بحبس أربعة صناع محتوى على "يوتيوب" بتهمة التحريض على الفوضى في مناطق تحت سيطرة "أنصار الله"، وتضمنت الأحكام إغلاق قنواتهم على المنصة المرئية ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ولكن تم العفو عن ثلاثة منهم.ويشهد اليمن صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، مما أدى إلى أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، وتسيطر الجماعة على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، في حين يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20230711/أنصار-الله-المبعوث-الأممي-لا-يستطيع-أن-يقود-مفاوضات-تفضي-لوقف-الحرب-في-اليمن-1078956836.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
"أنصار الله" تعتزم اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى الفني والثقافي على "يوتيوب"
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، عن خططها لوضع ضوابط لصناع المحتوى المرئي على منصة "يوتيوب"، بعد حملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محتوى يعتبر مسيئًا للمجتمع.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الثقافة في حكومة "الإنقاذ الوطني" التي شكلها "أنصار الله
"، إنها تتابع بعناية تفاصيل الحملة التي أطلقها عدد من الناشطين والكتاب على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى انتقاد المحتوى المسيء في قنوات بعض صانعي المحتوى على "يوتيوب"، والذي يتعارض مع قيم وأخلاقيات وثقافة الشعب اليمني.
وأعربت الوزارة عن شكرها لكل من استجاب لمطالب الحملة عن طريق حذف وتعديل المحتويات غير اللائقة وتقديم الاعتذار، كما أشارت إلى أنها ستقوم بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتصويب مسار المحتوى الفني والثقافي المرئي وفقا للضوابط الإيمانية والأخلاقية والتقاليد اليمنية.
وأشارت وزارة الثقافة في صنعاء إلى أنه يجب حماية حقوق المبدعين غير المخلين بالأخلاق والحفاظ على حقوق المشاهير والفنانين والممثلين وصناع المحتوى بشكل عام، وذلك وفقًا للمصلحة العامة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم المساس بحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة في صنعاء أحكامًا بحبس أربعة صناع محتوى على "يوتيوب"
بتهمة التحريض على الفوضى في مناطق تحت سيطرة "أنصار الله"، وتضمنت الأحكام إغلاق قنواتهم على المنصة المرئية ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ولكن تم العفو عن ثلاثة منهم.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، مما أدى إلى أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، وتسيطر الجماعة على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، في حين يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.