https://sputnikarabic.ae/20230712/أنطونوف-قمة-الناتو-أظهرت-رغبة-الحلف-في-تركيز-قواته-على-حدود-روسيا-1078971048.html
أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا
أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس كشفت عن نية الحلف توجيه المزيد من القوات نحو حدود... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T02:27+0000
2023-07-12T02:27+0000
2023-07-12T02:27+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفير أنطونوف: "أظهرت القمة في فيلنيوس توجه الحلف لتكثيف تواجده العسكري على الحدود الروسية. ليس لدينا خيار للتراجع. قرارات القمة العدائية لن تهز ثقتنا في صحة إجراءاتنا. ليس لدينا أي شك في أن المهام العسكرية ستنفذ بالكامل".تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران. في بيان ختامي لليوم الأول من الاجتماع، أكد أعضاء الحلف أنهم يرون مستقبل أوكرانيا في الحلف.بالإضافة إلى ذلك، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو
أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس كشفت عن نية الحلف توجيه المزيد من القوات نحو حدود روسيا، وأنه ليس لدى موسكو مجال للتراجع.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان السفير أنطونوف: "أظهرت القمة في فيلنيوس توجه الحلف لتكثيف تواجده العسكري على الحدود الروسية. ليس لدينا خيار للتراجع. قرارات القمة العدائية لن تهز ثقتنا في صحة إجراءاتنا. ليس لدينا أي شك في أن المهام العسكرية ستنفذ بالكامل".
تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران. في بيان ختامي لليوم الأول من الاجتماع، أكد أعضاء الحلف أنهم يرون مستقبل أوكرانيا في الحلف
.
بالإضافة إلى ذلك، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.