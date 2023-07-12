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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/أنطونوف-قمة-الناتو-أظهرت-رغبة-الحلف-في-تركيز-قواته-على-حدود-روسيا-1078971048.html
أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا
أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس كشفت عن نية الحلف توجيه المزيد من القوات نحو حدود... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T02:27+0000
2023-07-12T02:27+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفير أنطونوف: "أظهرت القمة في فيلنيوس توجه الحلف لتكثيف تواجده العسكري على الحدود الروسية. ليس لدينا خيار للتراجع. قرارات القمة العدائية لن تهز ثقتنا في صحة إجراءاتنا. ليس لدينا أي شك في أن المهام العسكرية ستنفذ بالكامل".تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران. في بيان ختامي لليوم الأول من الاجتماع، أكد أعضاء الحلف أنهم يرون مستقبل أوكرانيا في الحلف.بالإضافة إلى ذلك، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو

أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا

02:27 GMT 12.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس كشفت عن نية الحلف توجيه المزيد من القوات نحو حدود روسيا، وأنه ليس لدى موسكو مجال للتراجع.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفير أنطونوف: "أظهرت القمة في فيلنيوس توجه الحلف لتكثيف تواجده العسكري على الحدود الروسية. ليس لدينا خيار للتراجع. قرارات القمة العدائية لن تهز ثقتنا في صحة إجراءاتنا. ليس لدينا أي شك في أن المهام العسكرية ستنفذ بالكامل".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو
أمس, 21:37 GMT
تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران. في بيان ختامي لليوم الأول من الاجتماع، أكد أعضاء الحلف أنهم يرون مستقبل أوكرانيا في الحلف.
بالإضافة إلى ذلك، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.
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Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
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