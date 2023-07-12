https://sputnikarabic.ae/20230712/أنطونوف-قمة-الناتو-أظهرت-رغبة-الحلف-في-تركيز-قواته-على-حدود-روسيا-1078971048.html

أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا

أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس كشفت عن نية الحلف توجيه المزيد من القوات نحو حدود... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T02:27+0000

2023-07-12T02:27+0000

2023-07-12T02:27+0000

روسيا

سلاح روسيا

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الناتو

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفير أنطونوف: "أظهرت القمة في فيلنيوس توجه الحلف لتكثيف تواجده العسكري على الحدود الروسية. ليس لدينا خيار للتراجع. قرارات القمة العدائية لن تهز ثقتنا في صحة إجراءاتنا. ليس لدينا أي شك في أن المهام العسكرية ستنفذ بالكامل".تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران. في بيان ختامي لليوم الأول من الاجتماع، أكد أعضاء الحلف أنهم يرون مستقبل أوكرانيا في الحلف.بالإضافة إلى ذلك، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html

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