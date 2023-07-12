https://sputnikarabic.ae/20230712/إدارة-مطار-بغداد-تعلق-على-حريق-اندلع-في-إحدى-ساحاته-1078997837.html
إدارة مطار بغداد تعلق على حريق اندلع في إحدى ساحاته
إدارة مطار بغداد تعلق على حريق اندلع في إحدى ساحاته
علقت إدارة مطار بغداد، اليوم الأربعاء، على حادثة اندلاع حريق في إحدى الساحات الخاصة بالمطار. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:53+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الحريق اندلع في الحشائش الموجودة في إحدى الساحات البعيدة عن صالات المسافرين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية الرسمية.وأفادت الوكالة بأنه تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء في المطار والدفاع المدني، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية، وتمت السيطرة عليه دون أي عوائق تذكر. كما أكدت إدارة المطار أن حركة الطائرات تسير بانسيابية عالية ولم يتأثر جدول الرحلات الجوية بسبب حدوث الحريق في مساحات بعيدة عن الأبنية الرئيسية للمطار.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأحد الماضي، أن التقنية الحديثة وصلت إلى مراحل متقدمة في أتمتة عمل الخطوط الجوية العراقية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الوزارة قولها بأن محركي طائرات تم صيانتهما من قبل شركات عالمية على وشك الوصول.وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، بأن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، التي تعد جزءًا من وزارة النقل، تعمل حاليًا على خطة مسبقة بإشراف وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، تهدف إلى تحسين الواقع الإداري للشركة.
https://sputnikarabic.ae/20230611/العراق-يعلن-خطة-تحويل-مطار-بغداد-لمحطة-ترانزيت-1078002362.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إدارة مطار بغداد تعلق على حريق اندلع في إحدى ساحاته
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علقت إدارة مطار بغداد، اليوم الأربعاء، على حادثة اندلاع حريق في إحدى الساحات الخاصة بالمطار.
ونقلت وكالة الأنباء
العراقية "واع" أن الحريق اندلع في الحشائش الموجودة في إحدى الساحات البعيدة عن صالات المسافرين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية الرسمية.
وأفادت الوكالة بأنه تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء في المطار والدفاع المدني، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية، وتمت السيطرة عليه دون أي عوائق تذكر.
كما أكدت إدارة المطار أن حركة الطائرات تسير بانسيابية عالية ولم يتأثر جدول الرحلات الجوية بسبب حدوث الحريق في مساحات بعيدة عن الأبنية الرئيسية للمطار
.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأحد الماضي، أن التقنية الحديثة وصلت إلى مراحل متقدمة في أتمتة عمل الخطوط الجوية العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن الوزارة قولها بأن محركي طائرات تم صيانتهما من قبل شركات عالمية على وشك الوصول.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، بأن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، التي تعد جزءًا من وزارة النقل، تعمل حاليًا على خطة مسبقة بإشراف وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، تهدف إلى تحسين الواقع الإداري للشركة.