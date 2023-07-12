https://sputnikarabic.ae/20230712/إسرائيل-إيران-وراء-محاولة-الهجوم-على-سفارتنا-في-باكو-1079007321.html
إسرائيل: إيران وراء محاولة الهجوم على سفارتنا في باكو
إسرائيل: إيران وراء محاولة الهجوم على سفارتنا في باكو
اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء ما قالت إنها محاولة لتنفيذ هجوم على سفاراتها في العاصمة الأذربيجانية باكو. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T20:25+0000
2023-07-12T20:25+0000
2023-07-12T20:25+0000
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/01/1074175836_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_1701b9a8842efbe6b17ab3890874e5cc.jpg
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارته إلى صربيا، اليوم الأربعاء، وفق قناة "كان" الرسمية.وقال كوهين: "إيران هي من تقف وراء محاولة استهداف السفارة الإسرائيلية في أذربيجان".وأضاف أن "الخلية الإرهابية التي تم الإمساك بها في أذربيجان تلقت التمويل والتعليمات من إيران".ودعا الوزير الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى "بلورة جبهة موحدة للتصدي لإيران وأذرعها الإرهابية في العالم"، على حد وصفه.ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي، إلا أن إيران عادة ما تنفي تلك الاتهامات وتصفها بـ "الدعاية الصهيونية".وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية في أذربيجان، إحباط محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقال أجهزة الأمن المحلية مواطنا أفغانيا للاشتباه بتخطيطه للهجوم.وألقت السلطات في باكو القبض على المشتبه به بعد أن تم رصده حول السفارة. وبحسب قناة "كان" هناك تعاون وثيق بين أجهزة الأمن الأذربيجانية والإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الخارجية-الإيرانية-عملية-جنين-فشل-أخلاقي-وهزيمة-تاريخية-للكيان-الصهيوني-1078880703.html
إسرائيل
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/01/1074175836_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c2fc924bdcb7ee0a658925b4d3b5e680.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أذربيجان
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أذربيجان
إسرائيل: إيران وراء محاولة الهجوم على سفارتنا في باكو
تابعنا عبر
اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء ما قالت إنها محاولة لتنفيذ هجوم على سفاراتها في العاصمة الأذربيجانية باكو.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارته إلى صربيا، اليوم الأربعاء، وفق قناة
"كان" الرسمية.
وقال كوهين: "إيران هي من تقف وراء محاولة استهداف السفارة الإسرائيلية في أذربيجان".
وأضاف أن "الخلية الإرهابية التي تم الإمساك بها في أذربيجان تلقت التمويل والتعليمات من إيران".
ودعا الوزير الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى "بلورة جبهة موحدة للتصدي لإيران وأذرعها الإرهابية في العالم"، على حد وصفه.
ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي
، إلا أن إيران عادة ما تنفي تلك الاتهامات وتصفها بـ "الدعاية الصهيونية".
وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية في أذربيجان، إحباط محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقال أجهزة الأمن المحلية مواطنا أفغانيا للاشتباه بتخطيطه للهجوم.
وألقت السلطات في باكو القبض على المشتبه به بعد أن تم رصده حول السفارة. وبحسب قناة "كان" هناك تعاون وثيق بين أجهزة الأمن الأذربيجانية والإسرائيلية.