https://sputnikarabic.ae/20230712/اكتشاف-حيوان-ذي-عيون-كريستالية-صلبة-بقيت-محفوظة-لملايين-السنين-صور-1078979847.html

اكتشاف حيوان ذي عيون "كريستالية صلبة" بقيت محفوظة لملايين السنين... صور

اكتشاف حيوان ذي عيون "كريستالية صلبة" بقيت محفوظة لملايين السنين... صور

ربما اعتمد أحد أقدم الأمثلة على العين المعقدة على مادة غير عادية إلى حد ما لتركيز الضوء، وهي مادة غير موجودة في الكائنات الحية الحديثة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T09:46+0000

2023-07-12T09:46+0000

2023-07-12T10:04+0000

مجتمع

علوم

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وكانت العيون تنتمي إلى مجموعة منقرضة من الحيوانات تسمى "ثلاثية الفصوص"، وكانت عيونهم مصنوعة من الكريستال الصلب، وهو معدن يعرف باسم "الكالسيت" - وهو غرابة صغيرة تعطينا نافذة على كيفية إحساس هذه الحيوانات المبكرة بالعالم من حولها.وهذه هي الطريقة التي نعرف بها أن ثلاثية الفصوص لها عيون مركبة مثل الحشرات، تتكون من مجموعات من وحدات الاستقبال الضوئي تسمى "أوماتيديا"، ولكل منها مستقبلاتها الضوئية وعدساتها. تكشف فحوصات الأجزاء المكسورة من العدسات المتحجرة عن مادة بلورية مصنوعة من "الكالسيت".و"الكالسيت" النقي شفاف، لذلك من الناحية النظرية، يمكن للضوء أن يخترقه، حيث يمكن للمستقبلات الضوئية أن تكتشفه، كما هو الحال مع رؤية الحشرات، من المحتمل أنه لم تكن ثلاثية الفصوص ترى بدقة مكانية عالية، لكنها كانت حساسة بشكل خاص للحركة.و"هولوكروال" العين هي الأكثر تشابها مع العيون الحديثة التي تظهر في بعض الحشرات والقشريات، ويعتقد العلماء أنها عملت بطريقة مماثلة. تعمل كل أوماتيديوم بشكل فردي، والصورة التي تراها الحشرة عبارة عن فسيفساء لجميع الصور مجتمعة.و"الكالسيت" له واحد من أقوى الانكسارات في الطبيعة. هذا يعني أنه يحتوي على مؤشري انكسار، سوف ينقسم الضوء مرتين أثناء مروره عبر "الكالسيت"، حيث يسافر الشعاعان بسرعات مختلفة، مما ينتج صورة مزدوجة.بالنسبة لـ"لأوماتيديا" الصغيرة، كما هو موضح في العين المجهولة، من غير المحتمل أن تكون هذه مشكلة، الانحراف في الأشعة أصغر من عضو استشعار الضوء.وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، على الرغم من فهمنا الكامل للتركيبات المختلفة للعين الثلاثية الفصوص، إلا أننا ما زلنا لا نفهم تمامًا كيف تعمل العين الفصامية، سواء كانت مشابهة لعين موضع أو فعلت شيئًا مختلفًا، كما تشير البنية المختلفة.وأظهرت دراسة حديثة أن العيون الفصامية أكثر تعقيدًا بكثير ما كنا نظن. تم العثور على كل عدسة لتغطية عين مركبة صغيرة خاصة بها، ما يشكل نوعًا من "العين المفرطة".

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