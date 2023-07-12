https://sputnikarabic.ae/20230712/اكتشاف-حيوان-ذي-عيون-كريستالية-صلبة-بقيت-محفوظة-لملايين-السنين-صور-1078979847.html
اكتشاف حيوان ذي عيون "كريستالية صلبة" بقيت محفوظة لملايين السنين... صور
اكتشاف حيوان ذي عيون "كريستالية صلبة" بقيت محفوظة لملايين السنين... صور
ربما اعتمد أحد أقدم الأمثلة على العين المعقدة على مادة غير عادية إلى حد ما لتركيز الضوء، وهي مادة غير موجودة في الكائنات الحية الحديثة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T09:46+0000
2023-07-12T09:46+0000
2023-07-12T10:04+0000
مجتمع
علوم
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وكانت العيون تنتمي إلى مجموعة منقرضة من الحيوانات تسمى "ثلاثية الفصوص"، وكانت عيونهم مصنوعة من الكريستال الصلب، وهو معدن يعرف باسم "الكالسيت" - وهو غرابة صغيرة تعطينا نافذة على كيفية إحساس هذه الحيوانات المبكرة بالعالم من حولها.وهذه هي الطريقة التي نعرف بها أن ثلاثية الفصوص لها عيون مركبة مثل الحشرات، تتكون من مجموعات من وحدات الاستقبال الضوئي تسمى "أوماتيديا"، ولكل منها مستقبلاتها الضوئية وعدساتها. تكشف فحوصات الأجزاء المكسورة من العدسات المتحجرة عن مادة بلورية مصنوعة من "الكالسيت".و"الكالسيت" النقي شفاف، لذلك من الناحية النظرية، يمكن للضوء أن يخترقه، حيث يمكن للمستقبلات الضوئية أن تكتشفه، كما هو الحال مع رؤية الحشرات، من المحتمل أنه لم تكن ثلاثية الفصوص ترى بدقة مكانية عالية، لكنها كانت حساسة بشكل خاص للحركة.و"هولوكروال" العين هي الأكثر تشابها مع العيون الحديثة التي تظهر في بعض الحشرات والقشريات، ويعتقد العلماء أنها عملت بطريقة مماثلة. تعمل كل أوماتيديوم بشكل فردي، والصورة التي تراها الحشرة عبارة عن فسيفساء لجميع الصور مجتمعة.و"الكالسيت" له واحد من أقوى الانكسارات في الطبيعة. هذا يعني أنه يحتوي على مؤشري انكسار، سوف ينقسم الضوء مرتين أثناء مروره عبر "الكالسيت"، حيث يسافر الشعاعان بسرعات مختلفة، مما ينتج صورة مزدوجة.بالنسبة لـ"لأوماتيديا" الصغيرة، كما هو موضح في العين المجهولة، من غير المحتمل أن تكون هذه مشكلة، الانحراف في الأشعة أصغر من عضو استشعار الضوء.وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، على الرغم من فهمنا الكامل للتركيبات المختلفة للعين الثلاثية الفصوص، إلا أننا ما زلنا لا نفهم تمامًا كيف تعمل العين الفصامية، سواء كانت مشابهة لعين موضع أو فعلت شيئًا مختلفًا، كما تشير البنية المختلفة.وأظهرت دراسة حديثة أن العيون الفصامية أكثر تعقيدًا بكثير ما كنا نظن. تم العثور على كل عدسة لتغطية عين مركبة صغيرة خاصة بها، ما يشكل نوعًا من "العين المفرطة".
https://sputnikarabic.ae/20230712/علماء-يبتكرون-طريقة-لصنع-مسكنات-الألم-من-مخلفات-ونفايات-الورق-1078979016.html
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علوم
اكتشاف حيوان ذي عيون "كريستالية صلبة" بقيت محفوظة لملايين السنين... صور
09:46 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
ربما اعتمد أحد أقدم الأمثلة على العين المعقدة على مادة غير عادية إلى حد ما لتركيز الضوء، وهي مادة غير موجودة في الكائنات الحية الحديثة.
وكانت العيون تنتمي إلى مجموعة منقرضة من الحيوانات تسمى "ثلاثية الفصوص"، وكانت عيونهم مصنوعة
من الكريستال الصلب، وهو معدن يعرف باسم "الكالسيت" - وهو غرابة صغيرة تعطينا نافذة على كيفية إحساس هذه الحيوانات المبكرة بالعالم من حولها.
وانقرضت ثلاثية الفصوص منذ نحو 250 مليون سنة ولكنها كانت موجودة منذ نحو 300 مليون سنة قبل ذلك. هناك أيضًا الكثير من مخططات الجسم الثلاثية الفصوص في السجل الأحفوري، ما يشير إلى أن تلك الـ 300 مليون سنة كانت ناجحة جدًا. ولأن عيونهم الغريبة كانت مصنوعة من الحجر، فقد تم حفظها بشكل جميل في كثير من الأحافير التي تركوها وراءهم.
وهذه هي الطريقة التي نعرف بها أن ثلاثية الفصوص لها عيون مركبة مثل الحشرات، تتكون من مجموعات من وحدات الاستقبال الضوئي تسمى "أوماتيديا"، ولكل منها مستقبلاتها الضوئية وعدساتها. تكشف فحوصات الأجزاء المكسورة من العدسات المتحجرة عن مادة بلورية مصنوعة من "الكالسيت".
و"الكالسيت" النقي شفاف، لذلك من الناحية النظرية، يمكن للضوء أن يخترقه، حيث يمكن للمستقبلات الضوئية أن تكتشفه، كما هو الحال مع رؤية الحشرات، من المحتمل أنه لم تكن ثلاثية الفصوص ترى بدقة مكانية عالية، لكنها كانت حساسة بشكل خاص للحركة.
وكان هناك ثلاثة أنواع من هذه العيون الثلاثية الفصوص. الأقدم والأكثر شيوعا منها هو النوع المعروف باسم "هولوكروال"، إذ كانت الأوماتيديا الصغيرة مغطاة بغشاء قرني واحد، مع العدسات المجاورة على اتصال مباشر بعضها مع بعض.
و"هولوكروال" العين هي الأكثر تشابها مع العيون الحديثة التي تظهر في بعض الحشرات والقشريات، ويعتقد العلماء أنها عملت بطريقة مماثلة. تعمل كل أوماتيديوم بشكل فردي، والصورة التي تراها الحشرة عبارة عن فسيفساء لجميع الصور مجتمعة.
و"الكالسيت" له واحد من أقوى الانكسارات في الطبيعة. هذا يعني أنه يحتوي على مؤشري انكسار، سوف ينقسم الضوء مرتين أثناء مروره عبر "الكالسيت"، حيث يسافر الشعاعان بسرعات مختلفة، مما ينتج صورة مزدوجة.
بالنسبة لـ"لأوماتيديا" الصغيرة، كما هو موضح في العين المجهولة، من غير المحتمل أن تكون هذه مشكلة، الانحراف في الأشعة أصغر من عضو استشعار الضوء.
وبالنسبة للعيون الفصامية، يمثل الانكسار مشكلة أكثر. الكريستال ليس مرنًا، لذلك لا يمكن للأوماتيديا الأكبر تغيير تركيزها لتقليل التأثير. بدلاً من ذلك، وجد العلماء أن العيون الفصامية لديها ما يعرف ببنية العدسة المزدوجة. وهذا يعني أن العدسة لها طبقتان، لكل منهما معامل انكسار مختلف، يمكن أن يصحح الانكسار، تمامًا مثل ثلاثية الفصوص التي تحتوي على نظارات مدمجة.
وبحسب مجلة "sciencealert
" العلمية، على الرغم من فهمنا الكامل للتركيبات المختلفة للعين الثلاثية الفصوص، إلا أننا ما زلنا لا نفهم تمامًا كيف تعمل العين الفصامية، سواء كانت مشابهة لعين موضع أو فعلت شيئًا مختلفًا، كما تشير البنية المختلفة.
وأظهرت دراسة حديثة أن العيون الفصامية أكثر تعقيدًا بكثير ما كنا نظن. تم العثور على كل عدسة لتغطية عين مركبة صغيرة خاصة بها، ما يشكل نوعًا من "العين المفرطة".