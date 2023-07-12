https://sputnikarabic.ae/20230712/البيت-الأبيض-يعلن-عن-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا---عاجل-1078974238.html
البيت الأبيض يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا
البيت الأبيض يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا
صرحت مديرة شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أماندا سلوت، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وزعماء آخرين في مجموعة الـ 7 سيعلنون يوم الأربعاء... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T06:59+0000
2023-07-12T06:59+0000
2023-07-12T07:16+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وبحسب سلوت، فإن الولايات المتحدة وغيرها من قادة مجموعة الـ 7 سيعلنون عن خطط لمساعدة أوكرانيا في بناء قوات مسلحة أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها وردع الهجمات المستقبلية.وقالت إن "سلسلة من المفاوضات الثنائية لدول مجموعة الـ 7 مع أوكرانيا ستعقد لتحقيق ضمانات أمنية ثنائية".وقالت في تصريحات للصحفيين: "سيصدر الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع إعلانًا هامًا إلى جانب الرئيس زيلينسكي بعد ظهر هذا اليوم، يحددون فيه التزاماتنا طويلة الأجل لدعم شعب أوكرانيا".تعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو، وتجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو في القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس. قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ، في 19 يونيو / حزيران، إن الحلفاء لا يناقشون في القمة والتحضير لها دعوة رسمية لأوكرانيا، لكنهم يجرون مشاورات حول القرارات التي ستجعل كييف أقرب إلى الانضمام إلى الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230711/التشيك-انضمام-أوكرانيا-المتسارع-للناتو-لا-يعني-التصعيد-1078970295.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا
06:59 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 07:16 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
صرحت مديرة شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أماندا سلوت، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وزعماء آخرين في مجموعة الـ 7 سيعلنون يوم الأربعاء عن خطط لمساعدة أوكرانيا
وبحسب سلوت، فإن الولايات المتحدة وغيرها من قادة مجموعة الـ 7 سيعلنون عن خطط لمساعدة أوكرانيا في بناء قوات مسلحة أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها وردع الهجمات المستقبلية.
وقالت إن "سلسلة من المفاوضات الثنائية لدول مجموعة الـ 7 مع أوكرانيا ستعقد لتحقيق ضمانات أمنية ثنائية".
وقالت في تصريحات للصحفيين: "سيصدر الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع إعلانًا هامًا إلى جانب الرئيس زيلينسكي بعد ظهر هذا اليوم، يحددون فيه التزاماتنا طويلة الأجل لدعم شعب أوكرانيا".
تعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو، وتجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو في القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس. قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ، في 19 يونيو / حزيران، إن الحلفاء لا يناقشون في القمة والتحضير لها دعوة رسمية لأوكرانيا، لكنهم يجرون مشاورات حول القرارات التي ستجعل كييف أقرب إلى الانضمام إلى الحلف.