https://sputnikarabic.ae/20230712/الجيش-الروسي-يصد-30-هجوما-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك--عاجل-1078985408.html
الجيش الروسي يصد 30 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك- عاجل
الجيش الروسي يصد 30 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها للتقدم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T11:11+0000
2023-07-12T11:11+0000
2023-07-12T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان لها: "أحبطت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك 30 هجوما معاديا للقوات الأوكرانية بنجاح من خلال إجراءات الاستجابة السريعة والكفؤة".وأضاف البيان: على محور دونيتسك، نجحت الإجراءات الشجاعة والكفؤة لوحدات مجموعة "الجنوب" من القوات والضربات الجوية ونيران المدفعية في صد 30 هجومًا معاديًا يوميًا في مناطق زولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسبورني، وكليشيفكا، وأندرييفكا، وسول، وسيفيرنوي، وفيسيلوي، وفوديان، وبيرفومايسكوي، وكراسنوغوروفكا وبيتريفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك ، تم ضرب تراكمات من القوة البشرية والمعدات للعدو في منطقتين غرب أندرييفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.على محور جنوب دونيتسك، صدت الإجراءات المنسقة للوحدات المرابطة من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) وبغطاء جوي ومدفعي هجومًا شنته وحدات من اللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدة ستارومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم التصدي أيضًا لقوات استطلاع العدو بالقرب من مدينة فوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، دمر سلاحا الجو والمدفعية الروسية تجمعا للقوى البشرية المعادية في مناطق مارفوبول ورابوتينو ولوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه.على محور كراسني ليمان، صدت نيران وحدات مجموعة قوات "المركز" والضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين للعدو، مع قوة تصل إلى فصيلة مشاة آلية من كل من اللواءين الميكانيكيين 63 و 66 التابعين للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وكارمازينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يصد 30 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك- عاجل
11:11 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها للتقدم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "أحبطت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك 30 هجوما معاديا للقوات الأوكرانية بنجاح من خلال إجراءات الاستجابة السريعة والكفؤة".
وأضاف البيان: على محور دونيتسك، نجحت الإجراءات الشجاعة والكفؤة لوحدات مجموعة "الجنوب" من القوات والضربات الجوية ونيران المدفعية في صد 30 هجومًا معاديًا يوميًا في مناطق زولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسبورني، وكليشيفكا، وأندرييفكا، وسول، وسيفيرنوي، وفيسيلوي، وفوديان، وبيرفومايسكوي، وكراسنوغوروفكا وبيتريفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم ضرب تراكمات من القوة البشرية والمعدات للعدو في منطقتين غرب أندرييفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خلال المعارك، تم القضاء على ما يصل إلى 335 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع سيارات عسكرية ومدفع "غفوزديكا" ومدفع بريطانية الصنع من طراز "إف إتش 70".
على محور جنوب دونيتسك، صدت الإجراءات المنسقة للوحدات المرابطة من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) وبغطاء جوي ومدفعي هجومًا شنته وحدات من اللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدة ستارومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم التصدي أيضًا لقوات استطلاع العدو بالقرب من مدينة فوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية هجومين للعدو في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
بالإضافة إلى ذلك، دمر سلاحا الجو والمدفعية الروسية تجمعا للقوى البشرية المعادية في مناطق مارفوبول ورابوتينو ولوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو على هذين المحورين أكثر من 240 جنديًا أوكرانيًا، وتسع مركبات قتال مشاة، وناقلتا جند مدرعتين، وست مركبات قتال مصفحة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه.
على محور كراسني ليمان، صدت نيران وحدات مجموعة قوات "المركز" والضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين للعدو، مع قوة تصل إلى فصيلة مشاة آلية من كل من اللواءين الميكانيكيين 63 و 66 التابعين للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وكارمازينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا ومركبتي قتال مشاة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا في يوم واحد.