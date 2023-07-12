https://sputnikarabic.ae/20230712/الجيش-الروسي-يصد-30-هجوما-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك--عاجل-1078985408.html

الجيش الروسي يصد 30 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك- عاجل

الجيش الروسي يصد 30 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك- عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها للتقدم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T11:11+0000

2023-07-12T11:11+0000

2023-07-12T11:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الوزارة في بيان لها: "أحبطت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك 30 هجوما معاديا للقوات الأوكرانية بنجاح من خلال إجراءات الاستجابة السريعة والكفؤة".وأضاف البيان: على محور دونيتسك، نجحت الإجراءات الشجاعة والكفؤة لوحدات مجموعة "الجنوب" من القوات والضربات الجوية ونيران المدفعية في صد 30 هجومًا معاديًا يوميًا في مناطق زولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسبورني، وكليشيفكا، وأندرييفكا، وسول، وسيفيرنوي، وفيسيلوي، وفوديان، وبيرفومايسكوي، وكراسنوغوروفكا وبيتريفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك ، تم ضرب تراكمات من القوة البشرية والمعدات للعدو في منطقتين غرب أندرييفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.على محور جنوب دونيتسك، صدت الإجراءات المنسقة للوحدات المرابطة من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) وبغطاء جوي ومدفعي هجومًا شنته وحدات من اللواء البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدة ستارومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم التصدي أيضًا لقوات استطلاع العدو بالقرب من مدينة فوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، دمر سلاحا الجو والمدفعية الروسية تجمعا للقوى البشرية المعادية في مناطق مارفوبول ورابوتينو ولوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه.على محور كراسني ليمان، صدت نيران وحدات مجموعة قوات "المركز" والضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين للعدو، مع قوة تصل إلى فصيلة مشاة آلية من كل من اللواءين الميكانيكيين 63 و 66 التابعين للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق تورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وكارمازينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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روسيا, رصد عسكري