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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الخارجية-الروسية-الغرب-يسعى-لقتل-كييف-بدلا-من-حمايتها-1078996138.html
الخارجية الروسية: الغرب يسعى لقتل كييف بدلا من حمايتها
الخارجية الروسية: الغرب يسعى لقتل كييف بدلا من حمايتها
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على كلام الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن ضمانات الناتو الأمنية لكييف... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:12+0000
2023-07-12T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "بالنسبة للغرب القتل أهم من الحماية".في وقت سابق، أفاد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في فيلنيوس، بأن الضمانات الأمنية لكييف من الناتو مهمة، لكن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الغربية.وكانت قناة "سكاي نيوز" قد ذكرت في وقت سابق أن إعلان "مجموعة السبع" بشأن الضمانات الأمنية لكييف قد يتم التصديق عليه على هامش قمة الناتو في فيلنيوس.وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن موقف روسيا السلبي تجاه قضية توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يكون محفوفًا بـ "تداعيات سلبية كبيرة جدا" حتى على المدى القصير.وتعقد قمة الناتو في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري، وتجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.وصرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن القوات المسلحة الأوكرانية سيتم تدميرها بالكامل خلال الهجوم المضاد للجيش الروسي.ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية قد استنفدت ذخيرتها ومعداتها وأفرادها، وتفقد جميع الأسلحة الغربية بشكل أسرع ما يمكنها استخدامها أو تجديدها.وأضاف ماكغريغور: "الأوكرانيون سيموتون تحت نيران المدفعية والصواريخ والقذائف الكثيفة وسيهجم عليهم مئات الآلاف من القوات الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230712/ضابط-أمريكي-رفيع-أوكرانيا-تنهار-من-الداخل-1078984697.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: الغرب يسعى لقتل كييف بدلا من حمايتها

13:12 GMT 12.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على كلام الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن ضمانات الناتو الأمنية لكييف مهمة، لكن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي توريد الأسلحة الغربية، مضيفة أن الأمر الأهم بالنسبة للغرب هو "قتل كييف بدلا من الحماية".
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "بالنسبة للغرب القتل أهم من الحماية".
في وقت سابق، أفاد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في فيلنيوس، بأن الضمانات الأمنية لكييف من الناتو مهمة، لكن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الغربية.
وكانت قناة "سكاي نيوز" قد ذكرت في وقت سابق أن إعلان "مجموعة السبع" بشأن الضمانات الأمنية لكييف قد يتم التصديق عليه على هامش قمة الناتو في فيلنيوس.
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن موقف روسيا السلبي تجاه قضية توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يكون محفوفًا بـ "تداعيات سلبية كبيرة جدا" حتى على المدى القصير.
وتعقد قمة الناتو في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري، وتجمع قادة جميع دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي رفيع: أوكرانيا تنهار من الداخل
11:05 GMT
وصرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن القوات المسلحة الأوكرانية سيتم تدميرها بالكامل خلال الهجوم المضاد للجيش الروسي.
ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية قد استنفدت ذخيرتها ومعداتها وأفرادها، وتفقد جميع الأسلحة الغربية بشكل أسرع ما يمكنها استخدامها أو تجديدها.
وأضاف ماكغريغور: "الأوكرانيون سيموتون تحت نيران المدفعية والصواريخ والقذائف الكثيفة وسيهجم عليهم مئات الآلاف من القوات الروسية".
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