https://sputnikarabic.ae/20230712/الرئيس-الإيراني-نعمل-على-تجنب-بيع-المواد-الخام-1079005702.html

الرئيس الإيراني: نعمل على تجنب بيع المواد الخام

الرئيس الإيراني: نعمل على تجنب بيع المواد الخام

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل على تسخير الجهود لعدم بيع المواد الخام. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T18:54+0000

2023-07-12T18:54+0000

2023-07-12T18:54+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن الرئيس الإيراني، أن "الاستكبار والغرب يعمدان الى إبقاء الدول على بيع وتصدير النفط والمواد الخام، وبما يتيح لهما فرص تحويل هذه المواد وبيعها بأسعار مضاعفة".وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال وجوده في أوغندا على هامش زيارته للعاصمة كمبالا، اليوم الأربعاء، ولقائه بالرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، مشيرا إلى أن بلاده وضعت نصب أولوياتها بناء العلاقات مع القارة الأفريقية، وخاصة أوغندا، معربا عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وأعلن إبراهيم رئيسي تدشين "مكاتب إيران التكنولوجية" لدى أوغندا بهدف عرض آخر المنتجات المعرفية الإيرانية الصنع في كمبالا، مضيفا أن مثل هذا التدشين سيؤدي إلى زيادة التعاون العلمي بين الجانبين.ومن جهته، شدد الرئيس الأوغندي على أن "ايران تمتلك خبرات جيدة، تفتقر إليها أوغندا"؛ مشيرا إلى أنه خلال زيارته إلى إيران، أدرك وقتها مدى أهمية تأسيس مصفاة تكرير النفط في بلاده.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وصل إلى أوغندا، في إطار جولته الأفريقية التي تشمل ثلاث دول، بعد اختتام زيارته إلى كينيا، وذلك في وقت سابق من اليوم الأربعاء.وكان في استقبال رئيسي لدى وصوله مطار "عنتيبي الدولي"، وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.وتعد زيارة أوغندا الوجهة الثانية في جولة رئيسي الأفريقية (الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ 11 عاما)، التي بدأها بزيارة كينيا وسيزور خلالها زيمبابوي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقّعت إيران وكينيا، 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات الطب البيطري، والاتصالات، والثقافة، ومصايد الأسماك، والتعليم المهني، والاقتصاد، وذلك على هامش زيارة رئيسي، إلى كينيا.

https://sputnikarabic.ae/20230712/الرئيس-الإيراني-يصل-إلى-أوغندا-المحطة-الثانية-من-جولته-الأفريقية-1078999726.html

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