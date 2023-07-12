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https://sputnikarabic.ae/20230712/الرئيس-الإيراني-يصل-إلى-أوغندا-المحطة-الثانية-من-جولته-الأفريقية-1078999726.html
الرئيس الإيراني يصل إلى أوغندا المحطة الثانية من جولته الأفريقية
الرئيس الإيراني يصل إلى أوغندا المحطة الثانية من جولته الأفريقية
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوغندا، في إطار جولته الأفريقية التي تشمل ثلاث دول، بعد اختتام زيارته إلى كينيا. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:23+0000
2023-07-12T14:23+0000
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إبراهيم رئيسي
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وكان في استقبال رئيسي لدى وصوله مطار "عنتيبي الدولي"، وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.ومن المقرر أن يقيم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مراسم استقبال رسمية لنظيره الإيراني في القصر الرئاسي في كمبالا.وسيجري الزعيمان محادثات ثنائية برفقة وفودهما الرسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين.وتعد زيارة أوغندا الوجهة الثانية في جولة رئيسي الأفريقية (الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ 11 عاما)، التي بدأها بزيارة كينيا وسيزور خلالها زيمبابوي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقّعت إيران وكينيا، 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات الطب البيطري، والاتصالات، والثقافة، ومصايد الأسماك، والتعليم المهني، والاقتصاد، وذلك على هامش زيارة رئيسي، إلى كينيا.
https://sputnikarabic.ae/20230712/إيران-وكينيا-توقعان-5-وثائق-تعاون-ومذكرات-تفاهم-في-مجالات-عدة-1078987773.html
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إيران, أخبار إيران, أوغندا, العالم, أخبار العالم الآن, إبراهيم رئيسي
إيران, أخبار إيران, أوغندا, العالم, أخبار العالم الآن, إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني يصل إلى أوغندا المحطة الثانية من جولته الأفريقية

14:23 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوغندا، في إطار جولته الأفريقية التي تشمل ثلاث دول، بعد اختتام زيارته إلى كينيا.
وكان في استقبال رئيسي لدى وصوله مطار "عنتيبي الدولي"، وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.
ومن المقرر أن يقيم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مراسم استقبال رسمية لنظيره الإيراني في القصر الرئاسي في كمبالا.
احتجاجات ضد تكاليف المعيشة وإصلاحات اللجنة الانتخابية، اشتباكات مع قوات الشرطة في نيروبي، كينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
إيران وكينيا توقعان 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة
12:32 GMT
وسيجري الزعيمان محادثات ثنائية برفقة وفودهما الرسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وتعد زيارة أوغندا الوجهة الثانية في جولة رئيسي الأفريقية (الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ 11 عاما)، التي بدأها بزيارة كينيا وسيزور خلالها زيمبابوي.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقّعت إيران وكينيا، 5 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات الطب البيطري، والاتصالات، والثقافة، ومصايد الأسماك، والتعليم المهني، والاقتصاد، وذلك على هامش زيارة رئيسي، إلى كينيا.
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