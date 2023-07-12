عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الرئيس-التركي-مستعدون-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1079003416.html
الرئيس التركي: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس التركي: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه في حال عرض الطرفان الروسي والأوكراني دور الوسيط على أنقرة، فإنها ستقوم بهذه الوساطة بكل سرور. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T16:22+0000
2023-07-12T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأخبار
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078635685_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6729c56b5df4b00245a0954d51f5f7a2.jpg
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الرئيس التركي جاءت في ختام مشاركته باجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والذي أقيم في ليتوانيا في الفترة من 11-12 من شهر يوليو/تموز الجاري.وشدد أردوغان خلال كلمته على أن "البرلمان التركي الذي يمثل الإرادة الوطنية هو المرجعية التي ستوافق على بروتوكولات انضمام السويد إلى الناتو".وأعلنت تركيا عن عزمها مواصلة الدور الذي مارسته في وقت سابق بالتوسط من أجل تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في الثامن من الشهر الجاري.وجاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة أردوغان، والوزراء الجدد، أنه تمت مناقشة نتائج الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والتي تزيد من المخاطر في المنطقة. وذكر البيان أن "تركيا ستواصل الإسهام في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات السلام وضمان الأمن الغذائي العالمي".وتعتبر تركيا الوسيط الأكثر تأثيرا في الملف الأوكراني، إذ نجحت بالتعاون مع الأمم المتحدة في إبرام صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا وتمديدها عدة مرات.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في السابع والعشرين من شهر مارس/ آذار الماضي، بأنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ضد روسيا، وقال أردوغان لقناة "A Haber TV" التركية: "لولا جهودنا على مدى العامين الماضيين لتمكن الغرب من جر تركيا إلى الصدام المباشر مع روسيا. وطالما نحن هنا (في السلطة)، لن نسمح بذلك".وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تعتزم ممارسة دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230116/أردوغان-لبوتين-تركيا-مستعدة-للعب-دور-الوسيط-من-أجل-إحلال-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1072355716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078635685_56:0:1000:708_1920x0_80_0_0_7dfeeeff5f5189107864f9b936e14927.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

الرئيس التركي: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

16:22 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه في حال عرض الطرفان الروسي والأوكراني دور الوسيط على أنقرة، فإنها ستقوم بهذه الوساطة بكل سرور.
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الرئيس التركي جاءت في ختام مشاركته باجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والذي أقيم في ليتوانيا في الفترة من 11-12 من شهر يوليو/تموز الجاري.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
أردوغان لبوتين: تركيا مستعدة للعب دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
16 يناير, 15:04 GMT
وشدد أردوغان خلال كلمته على أن "البرلمان التركي الذي يمثل الإرادة الوطنية هو المرجعية التي ستوافق على بروتوكولات انضمام السويد إلى الناتو".
وأعلنت تركيا عن عزمها مواصلة الدور الذي مارسته في وقت سابق بالتوسط من أجل تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في الثامن من الشهر الجاري.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة أردوغان، والوزراء الجدد، أنه تمت مناقشة نتائج الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والتي تزيد من المخاطر في المنطقة. وذكر البيان أن "تركيا ستواصل الإسهام في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات السلام وضمان الأمن الغذائي العالمي".
وتعتبر تركيا الوسيط الأكثر تأثيرا في الملف الأوكراني، إذ نجحت بالتعاون مع الأمم المتحدة في إبرام صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا وتمديدها عدة مرات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في السابع والعشرين من شهر مارس/ آذار الماضي، بأنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ضد روسيا، وقال أردوغان لقناة "A Haber TV" التركية: "لولا جهودنا على مدى العامين الماضيين لتمكن الغرب من جر تركيا إلى الصدام المباشر مع روسيا. وطالما نحن هنا (في السلطة)، لن نسمح بذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تعتزم ممارسة دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала