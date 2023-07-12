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السعودية توقع على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون مع "آسيان"
السعودية توقع على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون مع "آسيان"
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها وقّعت على وثيقة انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T11:13+0000
2023-07-12T11:13+0000
السعودية
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وحسب بيان الخارجية السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.بدوره، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة حريصة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة "آسيان" في مختلف المجالات، وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد بن فرحان: "أهمية المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".كما أشار إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات البلدان كافة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.رابطة "آسيان" هي اتحاد سياسي واقتصادي بين 10 دول أعضاء في جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز التعاون الحكومي الدولي وتسهيل التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والتعليمي والاجتماعي والثقافي بين أعضائه ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وتضم الرابطة 10 دول وهي: تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، وكمبوديا، وميانمار، وفيتنام، ولاوس.
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار

السعودية توقع على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون مع "آسيان"

11:13 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها وقّعت على وثيقة انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.
وحسب بيان الخارجية السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة حريصة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة "آسيان" في مختلف المجالات، وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن فرحان: "أهمية المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
كما أشار إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات البلدان كافة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.
رابطة "آسيان" هي اتحاد سياسي واقتصادي بين 10 دول أعضاء في جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز التعاون الحكومي الدولي وتسهيل التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والتعليمي والاجتماعي والثقافي بين أعضائه ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتضم الرابطة 10 دول وهي: تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، وكمبوديا، وميانمار، وفيتنام، ولاوس.
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