السعودية توقع على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون مع "آسيان"
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها وقّعت على وثيقة انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.
وحسب بيان الخارجية السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
بدوره، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة حريصة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة "آسيان" في مختلف المجالات، وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد بن فرحان: "أهمية المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
بدوره، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة حريصة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة "آسيان" في مختلف المجالات، وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد بن فرحان: "أهمية المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
📹 | بناءً على توجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد بتعزيز جسور التواصل مع دول العالم.. سمو #وزير_الخارجية @FaisalbinFarhan يوقّع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا pic.twitter.com/vWDfguyQwL— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 12, 2023
كما أشار إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات البلدان كافة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.
رابطة "آسيان" هي اتحاد سياسي واقتصادي بين 10 دول أعضاء في جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز التعاون الحكومي الدولي وتسهيل التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والتعليمي والاجتماعي والثقافي بين أعضائه ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتضم الرابطة 10 دول وهي: تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، وكمبوديا، وميانمار، وفيتنام، ولاوس.