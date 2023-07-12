https://sputnikarabic.ae/20230712/السفارة-الروسية-في-لندن-بريطانيا-تريد-عسكرة-أوروبا-1078971297.html

السفارة الروسية في لندن: بريطانيا تريد عسكرة أوروبا

السفارة الروسية في لندن: بريطانيا تريد عسكرة أوروبا

قالت السفارة الروسية في لندن، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تريد عسكرة أوروبا وتصعيد التوتر بين روسيا والغرب عبر دعواتها لزيادة النفقات الدفاعية لدول حلف شمال... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T02:55+0000

2023-07-12T02:55+0000

2023-07-12T02:55+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت السفارة في بيان "تشير بيانات السفارة الروسية في لندن إلى أن موقف المملكة المتحدة الرامي إلى تعقيد الصراع الأوكراني ودعواتها لزيادة النفقات الدفاعية لدول حلف شمال الأطلسي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي يعبر عن رغبة بريطانيا في تحويل القارة الأوروبية إلى منطقة متسلحة وتصعيد التوتر بين روسيا والغرب".وأضاف البيان: "تشدد السفارة على أن البريطانيين يحثون حلفاءهم على زيادة الإنفاق الدفاعي على الأقل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قدرات الصناعة العسكرية، في حين يعبرون عن دعم طويل الأمد لأوكرانيا.ولفت البيان: "بالتزامن مع سعي المملكة المتحدة لتعقيد الصراع الأوكراني، يمكن أن يستنتج بوضوح أن هذا يعتبر دعوة واضحة لتسليح القارة الأوروبية، وسباقًا إقليميًا للتسلح ووضع الأسس لصراع طويل الأمد بين روسيا والغرب مع مخاطر خطيرة لتصاعده".وأكد البيان أن: وأعربت موسكو عن قلقها بشأن حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحداً، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تكون خطرة على مصالحها.وأشارت إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى الناتو، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء روسيا عملية خاصة في أوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".

https://sputnikarabic.ae/20230712/أنطونوف-قمة-الناتو-أظهرت-رغبة-الحلف-في-تركيز-قواته-على-حدود-روسيا-1078971048.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, بريطانيا