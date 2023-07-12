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https://sputnikarabic.ae/20230712/السلطات-الإسرائيلية-تعتقل-نائب-المدير-العام-للأوقاف-الإسلامية-في-القدس-1078996007.html
السلطات الإسرائيلية تعتقل نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس
السلطات الإسرائيلية تعتقل نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس
اعتقلت القوات الإسرائيلية الشيخ ناجح بكيرات، نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، ظهر اليوم الأربعاء من منزله... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:14+0000
2023-07-12T13:14+0000
إسرائيل
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القدس – سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بالقدس بأن "قوات الأمن الإسرائيلية اقتادت الشيخ بكيرات من منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس الشرقية إلى أحد المعتقلات".وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت، بحسب مقربين للشيخ، "قرارا بإبعاده عن القدس، لكنه رفض واعتكف في منزله في الأيام الأخيرة".يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أصدرت ما يزيد على 23 قرارا بإبعاد الشيخ بكيرات عن المسجد الأقصى منذ عام 2001، تراوحت لفترات مختلفة ووصلت أحيانا إلى 6 أشهر.كما احتجزته 13 مرة، وذلك على خلفية نشاطه وتصريحاته ومواقفه المدافعة عن المسجد الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-إصابة-فلسطينية-برصاص-إسرائيلي-في-القدس-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1078892197.html
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إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

السلطات الإسرائيلية تعتقل نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس

13:14 GMT 12.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اعتقلت القوات الإسرائيلية الشيخ ناجح بكيرات، نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، ظهر اليوم الأربعاء من منزله بالقدس.
القدس – سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بالقدس بأن "قوات الأمن الإسرائيلية اقتادت الشيخ بكيرات من منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس الشرقية إلى أحد المعتقلات".
عملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
إعلام: إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي في القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
9 يوليو, 16:21 GMT
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت، بحسب مقربين للشيخ، "قرارا بإبعاده عن القدس، لكنه رفض واعتكف في منزله في الأيام الأخيرة".
يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أصدرت ما يزيد على 23 قرارا بإبعاد الشيخ بكيرات عن المسجد الأقصى منذ عام 2001، تراوحت لفترات مختلفة ووصلت أحيانا إلى 6 أشهر.
كما احتجزته 13 مرة، وذلك على خلفية نشاطه وتصريحاته ومواقفه المدافعة عن المسجد الأقصى.
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