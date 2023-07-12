https://sputnikarabic.ae/20230712/الطائرات-الروسية-تهاجم-نقاط-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسني-ليمان-1078971839.html
المقاتلات الروسية تضرب نقاط انتشار القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
المقاتلات الروسية تضرب نقاط انتشار القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، بأن الطيران والمدفعية التابعة للقوات الروسية تمكنت من صد محاولتين من قبل وحدتين... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T04:12+0000
2023-07-12T04:12+0000
2023-07-12T04:24+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال سافتشوك لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان، قامت فرقة إطلاق صواريخ "سمرتش" وطاقم نظام إطلاق النار الثقيل "سولنتسيبيك" بتوجيه ضربة إلى مناطق تجمع قوات وأسلحة العدو. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام نظام صواريخ الدفاع الجوي "تور إم1".وأضاف أن الضربات الجوية استهدفت نقاط القيادة والمراقبة ونقاط التمركز المؤقتة للقوات الأوكرانية، كما تم صد محاولات الهجوم من قبل وحدات الكتيبة 95 القفز المظلي والهجوم والكتيبة الميكانيكية 42 للقوات الأوكرانية في منطقة تور ومنطقة سيريبريانسك.ووفقا لسافتشوك:وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-شمال-وشرق-أوكرانيا-1078969225.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
المقاتلات الروسية تضرب نقاط انتشار القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
04:12 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 04:24 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، بأن الطيران والمدفعية التابعة للقوات الروسية تمكنت من صد محاولتين من قبل وحدتين أوكرانيتين لمهاجمة المواقع الروسية في اتجاه كراسني ليمان، حيث تكبد العدو خسائر كبيرة.
وقال سافتشوك لوكالة "سبوتنيك
": "في اتجاه كراسني ليمان، قامت فرقة إطلاق صواريخ "سمرتش" وطاقم نظام إطلاق النار الثقيل "سولنتسيبيك" بتوجيه ضربة إلى مناطق تجمع قوات وأسلحة العدو. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام نظام صواريخ الدفاع الجوي "تور إم1".
وأضاف أن الضربات الجوية استهدفت نقاط القيادة والمراقبة ونقاط التمركز المؤقتة للقوات الأوكرانية، كما تم صد محاولات الهجوم من قبل وحدات الكتيبة 95 القفز المظلي والهجوم والكتيبة الميكانيكية 42 للقوات الأوكرانية في منطقة تور ومنطقة سيريبريانسك.
"تكبد العدو خسائر كبيرة في القوات والمعدات، حيث استسلم أربعة مسلحين من كتيبة القفز المظلي كأسرى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.