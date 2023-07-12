https://sputnikarabic.ae/20230712/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-قذائف-من-عيار-الناتو-على-مدينة-دونيتسك-1078970600.html
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف من عيار الناتو على مدينة دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف من عيار الناتو على مدينة دونيتسك
أعلنت الممثلية الروسية لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T00:56+0000
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2023-07-12T00:56+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية الذي نُشر على قناتها في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 02:50 - بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (حيي كويبيشيفسكي وكييفسكي)، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".وتجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".تستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف نفس العيار، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز "سيزار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-شمال-وشرق-أوكرانيا-1078969225.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف من عيار الناتو على مدينة دونيتسك
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أعلنت الممثلية الروسية لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم في حي "كويبيشيفسكي" في مدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان الممثلية الذي نُشر على قناتها في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 02:50 - بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (حيي كويبيشيفسكي وكييفسكي)، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".
وتجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
تستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف نفس العيار، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز "سيزار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.