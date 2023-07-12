عربي
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-قذائف-من-عيار-الناتو-على-مدينة-دونيتسك-1078970600.html
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف من عيار الناتو على مدينة دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف من عيار الناتو على مدينة دونيتسك
أعلنت الممثلية الروسية لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T00:56+0000
2023-07-12T00:56+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076219292_0:210:2899:1840_1920x0_80_0_0_24205bc0951f80fa7114cbfa9ee52fcb.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية الذي نُشر على قناتها في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 02:50 - بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (حيي كويبيشيفسكي وكييفسكي)، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".وتجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".تستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف نفس العيار، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز "سيزار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-شمال-وشرق-أوكرانيا-1078969225.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076219292_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a559564c061b9de2969ca3bb9fd7067f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف من عيار الناتو على مدينة دونيتسك

00:56 GMT 12.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت الممثلية الروسية لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم في حي "كويبيشيفسكي" في مدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية الذي نُشر على قناتها في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 02:50 - بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (حيي كويبيشيفسكي وكييفسكي)، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة تأهب جوي في شمال وشرق أوكرانيا
أمس, 21:47 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
تستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف نفس العيار، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز "سيزار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала