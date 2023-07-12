https://sputnikarabic.ae/20230712/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-أوكرانية-في-أوديسا-ومركز-قيادة-اللواء-الخامس--عاجل-1078987094.html
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود أوكرانية في أوديسا ومركز قيادة اللواء الخامس
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود أوكرانية في أوديسا ومركز قيادة اللواء الخامس
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت منشآت تخزين المعدات العسكرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T12:04+0000
2023-07-12T12:04+0000
2023-07-12T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع: "تمكن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال النهار من تدمير وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 107 مناطق".وأضاف البيان: "في مناطق مالودولينسكوي وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، تم تدمير مستودعات وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية".وقالت: "في منطقة يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استخداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من اللواء الخامس للحرس الوطني الأوكراني".ووفقا للدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ كروزمن طراز "ستروم شادو"، وتدمير 15 مسيرة أوكرانية، في مقاطع عدة في مقاطعتي زابوروجيه و خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230712/الجيش-الروسي-يصد-30-هجوما-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك--عاجل-1078985408.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود أوكرانية في أوديسا ومركز قيادة اللواء الخامس
12:04 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت منشآت تخزين المعدات العسكرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.
وقالت الدفاع: "تمكن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال النهار من تدمير وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 107 مناطق".
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء القوات الخاصة الأول للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فولشانسك، في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "في مناطق مالودولينسكوي وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، تم تدمير مستودعات وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية".
وقالت: "في منطقة يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استخداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من اللواء الخامس للحرس الوطني الأوكراني".
وأفاد الدفاع الروسية بأن "القوات الروسية تمكنت من اسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة شيريفكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ كروزمن طراز "ستروم شادو"، وتدمير 15 مسيرة أوكرانية، في مقاطع عدة في مقاطعتي زابوروجيه و خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية".