https://sputnikarabic.ae/20230712/الكرملين-يكشف-تفاصيل-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1078980191.html
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على جدول الأعمال، وأن هذه الزيارة هدفها في المقام... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T09:39+0000
2023-07-12T09:39+0000
2023-07-12T10:21+0000
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وقال بيسكوف: "هذه لحظة مواتية جدا للحفاظ على الديناميكيات العالية لتنمية العلاقات الثنائية الروسية الصينية. وبالعودة إلى زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس شي إلى موسكو، جرى الحديث عن أن من المخطط له إجراء اتصالات على أعلى مستوى في بكين. وسيتم في الوقت القريب الاتفاق على المواعيد الدقيقة، وسنعلمكم بذلك".استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين الماضي، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو في بكين.وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنها تنقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في بكين، إنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف وحماية مصالح الدول النامية.وأضاف شي: "يتعين على الأطراف تعزيز العلاقات والتعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف مثل "منظمة شنغهاي" للتعاون و"بريكس"، وتحديد الاتجاه الصحيح لإصلاح الحوكمة العالمية، وحماية المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html
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روسيا, العالم, الصين
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
09:39 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على جدول الأعمال، وأن هذه الزيارة هدفها في المقام الأول التعاون التجاري والاقتصادي والوضع في العالم.
وقال بيسكوف: "هذه لحظة مواتية جدا للحفاظ على الديناميكيات العالية لتنمية العلاقات الثنائية الروسية الصينية. وبالعودة إلى زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس شي إلى موسكو، جرى الحديث عن أن من المخطط له إجراء اتصالات على أعلى مستوى في بكين. وسيتم في الوقت القريب الاتفاق على المواعيد الدقيقة، وسنعلمكم بذلك".
وأضاف بيسكوف: " كما تعلمون، فإن فالنتينا ماتفيينكو (رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي) موجودة في الصين هذه الأيام، في زيارة ذات مضامين هامة للغاية. وبالطبع فإن زيارة بوتين مدرجة على جدول الأعمال".
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين الماضي، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو في بكين.
وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنها تنقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في بكين، إنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف وحماية مصالح الدول النامية.
وأضاف شي: "يتعين على الأطراف تعزيز العلاقات والتعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف مثل "منظمة شنغهاي
" للتعاون و"بريكس
"، وتحديد الاتجاه الصحيح لإصلاح الحوكمة العالمية، وحماية المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.