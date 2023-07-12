https://sputnikarabic.ae/20230712/الكرملين-يكشف-تفاصيل-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1078980191.html

الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين

الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على جدول الأعمال، وأن هذه الزيارة هدفها في المقام... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T09:39+0000

2023-07-12T09:39+0000

2023-07-12T10:21+0000

روسيا

العالم

الصين

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وقال بيسكوف: "هذه لحظة مواتية جدا للحفاظ على الديناميكيات العالية لتنمية العلاقات الثنائية الروسية الصينية. وبالعودة إلى زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس شي إلى موسكو، جرى الحديث عن أن من المخطط له إجراء اتصالات على أعلى مستوى في بكين. وسيتم في الوقت القريب الاتفاق على المواعيد الدقيقة، وسنعلمكم بذلك".استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين الماضي، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو في بكين.وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنها تنقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في بكين، إنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف وحماية مصالح الدول النامية.وأضاف شي: "يتعين على الأطراف تعزيز العلاقات والتعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف مثل "منظمة شنغهاي" للتعاون و"بريكس"، وتحديد الاتجاه الصحيح لإصلاح الحوكمة العالمية، وحماية المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.

https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html

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