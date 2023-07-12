https://sputnikarabic.ae/20230712/المهلة-الأخيرة-هل-يلبي-العراق-مطالب-إيران-وينزع-سلاح-المليشيات-في-شمال-البلاد؟--1079002789.html

"المهلة الأخيرة".. هل يلبي العراق مطالب إيران وينزع سلاح المليشيات في شمال البلاد؟

"المهلة الأخيرة".. هل يلبي العراق مطالب إيران وينزع سلاح المليشيات في شمال البلاد؟

تأتي المهلة الأخيرة التي حددها رئيس أركان الجيش الإيراني وطالب فيها العراق بنزع سلاح المليشيات في شمال البلاد في توقيت شديد الحساسية يمر به العراق والمنطقة... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T15:51+0000

2023-07-12T15:51+0000

2023-07-12T15:51+0000

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خلق هذا الوضع نوعا من التصعيد على حدود الدولتين، نظرا للصعوبات التي قد تعترض تنفيذ تلك المطالب الإيرانية، ما يثير تساؤلا عن الخطوات التي تتخذها إيران ضد العراق، وماذا لو لم يتمكن العراق من نزع سلاح المليشيات في شمال البلاد؟بداية يقول د.غازي السكوتي، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن هناك تداعيات خطيرة للتهديد الذي تحدث عنه الجيش الإيراني (المهلة الأخيرة) لنزع سلاح المليشيات في شمال العراق.تهديد خطيروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هذا التصريح يحمل الكثير بالنسبة للوضع في العراق، ففي حالة عدم تمكن الحكومة في بغداد وأربيل من تنفيذ المطالب الإيرانية، يكون لدى طهران المبرر لاستمرار القصف الصاروخي والمدفعي و بالطائرات المسيرة على المناطق الحدودية، وفي بعض الأحيان في العمق العراقي في كردستان.وأكد السكوتي، أن أي تطور في المشهد الحدودي بين العراق أو شمال العراق في كردستان، يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام والاستقرار في كردستان أولا وعلى صعيد العراق، ثم على صعيد تهديد فرص بناء السلام بين العراق وإيران.وأشار المحلل السياسي إلى أن إيران تحاول أن تجد حلولا لمشكلة أكراد إيران اللاجئين في العراق عبر القوة العسكرية ليس عبر الحوار السياسي البناء داخل إيران، الأكراد الإيرانيين هم مواطنون في كردستان إيران.واستطرد: "يفترض على الحكومة والسلطات الإيرانية البحث عن طبيعة مقاصدهم وأهدافهم واحتياجاتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومشكلاتهم، ومن الممكن الذهاب إلى شكل من أشكال الحكم الذاتي كما حصل في العراق، أو نظام فيدرالي في إطار مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي تم وضعه بعد الحرب العالمية".تجديد التحذيراتمن جانبه يقول حكم أمهز، المحلل السياسي الإيراني، من الواضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تتعرض لاعتداءات وتدخلات من قبل الجماعات المعارضة الإيرانية الانفصالية الموجودة في شمال العراق، وبالتالي هذا التهديد الإيراني ليس جديدا، ولكنه بطبيعة الحال لن يكون الأخير.وتابع في حديثه لـ"سبوتنيك"، "ما أشار إليه قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، يأتي في إطار تجديد التحذيرات للعراق من مغبة استمرار هذه الجماعات بتنفيذ اعتداءاتها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتدخلات في شؤون الأمن القومي الإيراني، بإيعاز من القوات الأمريكية والإسرائيلية المتواجدة في شمال العراق".وأضاف أمهز أن ما أشار له القائد في الجيش الإيراني يأتي في إطار، أن العراق وإيران وقعا اتفاقية لحفظ الحدود بين الطرفين، لكن هذه الاتفاقية لم تحقق نتائجها حتى الآن.وأشار المحلل السياسي، إلى أن المطلوب من الحكومة العراقية تشديد إجراءاتها لمنع هذه الجماعات من المساس بالأمن القومي الإيراني، إما عن طريق نزع سلاح تلك الجماعات أو بمنعها من الوصول إلى الأراضي الإيرانية والتدخل في الشؤون الإيرانية وتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي الإيرانية.مرحلة جديدةوأوضح أمهز، "في حال عدم تنفيذ بغداد المطالب الإيرانية السابق ذكرها، فإن طهران سوف توجه ضربات إضافية أكبر وأكثر قوة وأشد من تلك التي نفذتها ضد هذه الجماعات ومقراتها في شمال العراق".وعبر المحلل السياسي عن عدم اعتقاده بأن إيران يمكن أن تقوم باجتياح بري للأراضي العراقية لضرب هذه الجماعات، كما تفعل تركيا ضد جماعات حزب العمال الكردستاني، وعلى بغداد وأربيل أن ينفذا التعهدات التي قطعاها للجمهورية الاسلامية الإيرانية في الاتفاقات التي حصلت في الفترة الماضية، وبالتالي المهلة الأخيرة التي يجري الحديث عنها هى مهلة إضافية أعطتها إيران للعراق حتى سبتمبر/أيلول المقبل، وإن لم تتخذ خطوات جادة ستكون هناك مرحلة جديدة من الضربات التي توجهها إيران لتلك الجماعات الانفصالية.حدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أمس الثلاثاء، "المهلة الأخيرة لنزع سلاح الجماعات المسلحة شمالي العراق".وقال باقري، خلال المؤتمر السنوي لقادة القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في مشهد: "سننتظر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، ونأمل أن تقوم الحكومة العراقية بمسؤوليتها، ولكن إذا مر هذا الموعد وبقي هناك مسلحون أو نفذوا عمليات، فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستكون بالتأكيد أشد وسوف تتكرر بشكل أكبر"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري عمليات صاروخية وطائرات مسيرة فعالة ضد هذه الجماعات من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه، وبعد أن التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه المجموعات ومنع تحركاتها بحلول سبتمبر توقفت العملية".وتابع اللواء باقري: "إذا لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه الجماعات المسلحة شمالي العراق، فإننا سنكرر العمليات ضد هذه الجماعات بشكل أكبر".الوضع الأمني على الحدودووصف رئيس الأركان الإيراني الوضع الأمني ​​الحدودي بأنه أفضل للغاية مما كان عليه في الماضي، مؤكدا أن بعض الدول المجاورة للأسف لا تتصرف بشكل صحيح فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه الحدود.وهدد الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، "الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ"الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

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