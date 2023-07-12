https://sputnikarabic.ae/20230712/الناتو-يوافق-على-خطة-لنشر-100-ألف-جندي-في-بولندا-عند-الضرورة-1079000933.html
"الناتو" يوافق على خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة
"الناتو" يوافق على خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن الناتو اعتمد خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:32+0000
2023-07-12T14:32+0000
2023-07-12T14:50+0000
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صرح الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين: "تبنى الناتو خطة لنقل 100 ألف جندي إلى بولندا إذا لزم الأمر".ووضح دودا بعد انتهاء قمة الناتو في فيلنيوس: "يمكنني أن أشرح ما هو متوقع، إذا كان هناك هجوم، على سبيل المثال، على بوابات بريست (من بريست في بيلاروسيا)، فسيتم إرسال 100 ألف جندي من الناتو أو أقل منهم إلى أراضينا للدفاع الفوري". وأضاف: "هذه هي الافتراضات التي تبناها الناتو ووافق عليها في إطار الخطط الدفاعية".وفي وقت سابق، قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 عنصر شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة في البلاد، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها بـ 500 عنصر شرطة.وكتب كامينسكي على "تويتر": "فيما يتعلق بالوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، فقد قررت تعزيز قواتنا بمجموعة من 500 عنصر شرطة من وحدات مكافحة الإرهاب والحماية".
https://sputnikarabic.ae/20230702/بولندا-ترسل-500-عنصر-أمن-جديد-لتعزيز-حدودها-مع-بيلاروسيا-1078661099.html
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العالم
"الناتو" يوافق على خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة
14:32 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن الناتو اعتمد خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة.
صرح الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين: "تبنى الناتو خطة لنقل 100 ألف جندي إلى بولندا إذا لزم الأمر".
ووضح دودا بعد انتهاء قمة الناتو في فيلنيوس: "يمكنني أن أشرح ما هو متوقع، إذا كان هناك هجوم، على سبيل المثال، على بوابات بريست (من بريست في بيلاروسيا)، فسيتم إرسال 100 ألف جندي من الناتو أو أقل منهم إلى أراضينا للدفاع الفوري".
وأضاف: "هذه هي الافتراضات التي تبناها الناتو ووافق عليها في إطار الخطط الدفاعية".
وفي وقت سابق، قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا
بإرسال 500 عنصر شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".
وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة في البلاد، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها
بـ 500 عنصر شرطة.
وكتب كامينسكي على "تويتر": "فيما يتعلق بالوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، فقد قررت تعزيز قواتنا بمجموعة من 500 عنصر شرطة من وحدات مكافحة الإرهاب والحماية".