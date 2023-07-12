عربي
"الناتو" يوافق على خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الناتو-يوافق-على-خطة-لنشر-100-ألف-جندي-في-بولندا-عند-الضرورة-1079000933.html
"الناتو" يوافق على خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة
"الناتو" يوافق على خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن الناتو اعتمد خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:32+0000
2023-07-12T14:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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صرح الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين: "تبنى الناتو خطة لنقل 100 ألف جندي إلى بولندا إذا لزم الأمر".ووضح دودا بعد انتهاء قمة الناتو في فيلنيوس: "يمكنني أن أشرح ما هو متوقع، إذا كان هناك هجوم، على سبيل المثال، على بوابات بريست (من بريست في بيلاروسيا)، فسيتم إرسال 100 ألف جندي من الناتو أو أقل منهم إلى أراضينا للدفاع الفوري". وأضاف: "هذه هي الافتراضات التي تبناها الناتو ووافق عليها في إطار الخطط الدفاعية".وفي وقت سابق، قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 عنصر شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة في البلاد، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها بـ 500 عنصر شرطة.وكتب كامينسكي على "تويتر": "فيما يتعلق بالوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، فقد قررت تعزيز قواتنا بمجموعة من 500 عنصر شرطة من وحدات مكافحة الإرهاب والحماية".
https://sputnikarabic.ae/20230702/بولندا-ترسل-500-عنصر-أمن-جديد-لتعزيز-حدودها-مع-بيلاروسيا-1078661099.html
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العالم
العالم

"الناتو" يوافق على خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة

14:32 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 12.07.2023)
© NATO / الناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© NATO /
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يتبع
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن الناتو اعتمد خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة.
صرح الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين: "تبنى الناتو خطة لنقل 100 ألف جندي إلى بولندا إذا لزم الأمر".
ووضح دودا بعد انتهاء قمة الناتو في فيلنيوس: "يمكنني أن أشرح ما هو متوقع، إذا كان هناك هجوم، على سبيل المثال، على بوابات بريست (من بريست في بيلاروسيا)، فسيتم إرسال 100 ألف جندي من الناتو أو أقل منهم إلى أراضينا للدفاع الفوري".
وأضاف: "هذه هي الافتراضات التي تبناها الناتو ووافق عليها في إطار الخطط الدفاعية".
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
بولندا ترسل 500 عنصر أمن جديد لتعزيز حدودها مع بيلاروسيا
2 يوليو, 13:21 GMT
وفي وقت سابق، قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 عنصر شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".
وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة في البلاد، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها بـ 500 عنصر شرطة.
وكتب كامينسكي على "تويتر": "فيما يتعلق بالوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، فقد قررت تعزيز قواتنا بمجموعة من 500 عنصر شرطة من وحدات مكافحة الإرهاب والحماية".
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