https://sputnikarabic.ae/20230712/اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفطية-بإقليم-إيركوتسك-الروسي-دون-وقوع-إصابات--1078970884.html
إخماد حريق في مصفاة نفطية بإقليم إيركوتسك الروسي دون وقوع إصابات
إخماد حريق في مصفاة نفطية بإقليم إيركوتسك الروسي دون وقوع إصابات
أعلن حاكم إقليم إيركوتسك، إيغور كوبزيف، أنه لم يصب أحد في حريق اندلع، صباح اليوم الأربعاء، في منشأة معالجة المنتجات النفطية في أنغارسك، وقد تم إخماده. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T01:52+0000
2023-07-12T01:52+0000
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وقال كوبزيف في قناة تلغرام: "اندلع حريق في محطة خاصة لمعالجة المنتجات النفطية في المنطقة الصناعة بأنغارسك. ولا يوجد أي إصابات".وتمت السيطرة على حريق في منشأة معالجة المنتجات النفطية في إقليم إيركوتسك بمدينة أنغارسك على مساحة تبلغ 240 متر مربع، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم.وجاء في البيان: "تمت السيطرة على الحريق في الساعة 08:25 (3:25 بتوقيت موسكو) على مساحة تبلغ 240 متر مربع".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحريق نشب في منطقة تبلغ مساحتها 240 مترًا مربعًا في أنغارسك في محطة لفصل الجزيئات الخفيفة من البنزين.
https://sputnikarabic.ae/20230624/-الطوارئ-الروسية-تنفي-تقارير-عن-فرض-حظر-تجول-في-منطقة-روستوف-1078440833.html
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إخماد حريق في مصفاة نفطية بإقليم إيركوتسك الروسي دون وقوع إصابات
01:52 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 02:01 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم إقليم إيركوتسك، إيغور كوبزيف، أنه لم يصب أحد في حريق اندلع، صباح اليوم الأربعاء، في منشأة معالجة المنتجات النفطية في أنغارسك، وقد تم إخماده.
وقال كوبزيف في قناة تلغرام: "اندلع حريق في محطة خاصة لمعالجة المنتجات النفطية في المنطقة الصناعة بأنغارسك. ولا يوجد أي إصابات".
وتمت السيطرة على حريق في منشأة معالجة المنتجات النفطية في إقليم إيركوتسك بمدينة أنغارسك على مساحة تبلغ 240 متر مربع، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم.
وجاء في البيان: "تمت السيطرة على الحريق في الساعة 08:25 (3:25 بتوقيت موسكو) على مساحة تبلغ 240 متر مربع".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحريق نشب في منطقة تبلغ مساحتها 240 مترًا مربعًا في أنغارسك في محطة لفصل الجزيئات الخفيفة من البنزين.