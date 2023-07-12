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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفطية-بإقليم-إيركوتسك-الروسي-دون-وقوع-إصابات--1078970884.html
إخماد حريق في مصفاة نفطية بإقليم إيركوتسك الروسي دون وقوع إصابات
إخماد حريق في مصفاة نفطية بإقليم إيركوتسك الروسي دون وقوع إصابات
أعلن حاكم إقليم إيركوتسك، إيغور كوبزيف، أنه لم يصب أحد في حريق اندلع، صباح اليوم الأربعاء، في منشأة معالجة المنتجات النفطية في أنغارسك، وقد تم إخماده. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T01:52+0000
2023-07-12T02:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كوبزيف في قناة تلغرام: "اندلع حريق في محطة خاصة لمعالجة المنتجات النفطية في المنطقة الصناعة بأنغارسك. ولا يوجد أي إصابات".وتمت السيطرة على حريق في منشأة معالجة المنتجات النفطية في إقليم إيركوتسك بمدينة أنغارسك على مساحة تبلغ 240 متر مربع، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم.وجاء في البيان: "تمت السيطرة على الحريق في الساعة 08:25 (3:25 بتوقيت موسكو) على مساحة تبلغ 240 متر مربع".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحريق نشب في منطقة تبلغ مساحتها 240 مترًا مربعًا في أنغارسك في محطة لفصل الجزيئات الخفيفة من البنزين.
https://sputnikarabic.ae/20230624/-الطوارئ-الروسية-تنفي-تقارير-عن-فرض-حظر-تجول-في-منطقة-روستوف-1078440833.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إخماد حريق في مصفاة نفطية بإقليم إيركوتسك الروسي دون وقوع إصابات

01:52 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 02:01 GMT 12.07.2023)
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورموظفو وزارة حالات الطوارئ والسكك الحديدية الروسية يساعدون امرأة على ركوب قطار في محطة "تاغانروغ -1" للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية.
موظفو وزارة حالات الطوارئ والسكك الحديدية الروسية يساعدون امرأة على ركوب قطار في محطة تاغانروغ -1 للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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أعلن حاكم إقليم إيركوتسك، إيغور كوبزيف، أنه لم يصب أحد في حريق اندلع، صباح اليوم الأربعاء، في منشأة معالجة المنتجات النفطية في أنغارسك، وقد تم إخماده.
وقال كوبزيف في قناة تلغرام: "اندلع حريق في محطة خاصة لمعالجة المنتجات النفطية في المنطقة الصناعة بأنغارسك. ولا يوجد أي إصابات".
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وتمت السيطرة على حريق في منشأة معالجة المنتجات النفطية في إقليم إيركوتسك بمدينة أنغارسك على مساحة تبلغ 240 متر مربع، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم.
وجاء في البيان: "تمت السيطرة على الحريق في الساعة 08:25 (3:25 بتوقيت موسكو) على مساحة تبلغ 240 متر مربع".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحريق نشب في منطقة تبلغ مساحتها 240 مترًا مربعًا في أنغارسك في محطة لفصل الجزيئات الخفيفة من البنزين.
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