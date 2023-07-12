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https://sputnikarabic.ae/20230712/بايدن-ندرس-إرسال-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1079005842.html
بايدن: ندرس إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
بايدن: ندرس إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأنه يدرس إرسال صواريخ موجهة طويلة المدى من طراز "أتاكمز" إلى أوكرانيا. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T18:55+0000
2023-07-12T18:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وأفاد مراسل وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن بايدن رد على سؤال عما إذا كان يدرس تزويد أوكرانيا بنظام "أتاكمز" الصاروخي: "نحن ندرس ذلك".وقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي في 9 حزيران/ يونيو مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى نقل صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى على الفور إلى أوكرانيا.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول: "من خلال حرمان أوكرانيا من الأسلحة التي تحتاجها لكسب هذه الحرب، فإن الإدارة تطيل أمد الصراع الذي يودي بحياة عدد لا يحصى من الأوكرانيين".وقدمت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى لأوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230331/البنتاغون-عن-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-أتاكمز-يجب-أن-تحتفظ-أمريكا-بمخزونها-للذخيرة-1075388785.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

بايدن: ندرس إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا

18:55 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأنه يدرس إرسال صواريخ موجهة طويلة المدى من طراز "أتاكمز" إلى أوكرانيا.
وأفاد مراسل وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن بايدن رد على سؤال عما إذا كان يدرس تزويد أوكرانيا بنظام "أتاكمز" الصاروخي: "نحن ندرس ذلك".
أوكرانيا لديها بالفعل أنظمة تعادل نظام "أتاكمز"، وتحتاج في الوقت الراهن إلى الأنظمة الدفاعية بشكل أساسي.
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون عن تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز": يجب أن تحتفظ أمريكا بمخزونها ‏للذخيرة
31 مارس, 20:56 GMT
وقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي في 9 حزيران/ يونيو مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى نقل صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى على الفور إلى أوكرانيا.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول: "من خلال حرمان أوكرانيا من الأسلحة التي تحتاجها لكسب هذه الحرب، فإن الإدارة تطيل أمد الصراع الذي يودي بحياة عدد لا يحصى من الأوكرانيين".
وقدمت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى لأوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
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